Forma part de la història

Un pla familiar per disfrutar. El Castell de Castelldefels ofereix una visita històrica per les seves instal·lacions i una innovadora experiència immersiva amb la seva atracció Piratia.

Comença la visita

El Castell de Castelldefels, icona de la ciutat, va obrir per primera vegada les seves portes al públic general durant l’estiu del passat 2021. Una gran oportunitat per descobrir de primera mà tot el que aquest monument té per oferir.

El recorregut de la visita inclou la Planta Noble, formada per diferents sales que ens ajuden a entendre com era la vida d’una família acomodada al castell, amb la sala Institucional, que es conserva tal com la va restaurar Manuel Girona, i la sala d’Esgrima. També pot visitar-se l’església de Santa Maria de Castelldefels, la part més antiga del castell amb restes ibèriques i romanes, que ofereix una experiència immersiva audiovisual per conèixer de manera clara, visual i cronològica els orígens del Castell i la seva relació amb la pirateria, a més de grafitis de presoners que van ser allà durant la Guerra Civil. Així mateix, la ruta inclou la sala de maquetes, on es pot seguir l’evolució del Castell de Castelldefels al llarg de la seva història, i culmina amb una passejada per la terrassa mirador, amb unes meravelloses vistes des d’on contemplar la ciutat, Barcelona, el mar i el Parc Natural del Garraf.