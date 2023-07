“No és fàcil sortir del teu país sense la teva mare i el teu pare…”, l'orgullosa selecció espanyola formada per històries difícils

“La vida al meu país no la tenia fàcil. La meva família és molt gran –jo soc el més petit de 18 germans– i el meu pare no podia amb tot. No hi havia més diners per comprar llibres i que jo pogués estudiar, com altres germans grans. De vegades ajudava el meu pare a la seva botiga de roba, però gairebé sempre m'havia de quedar a casa. Un dia, uns amics d'un dels meus germans em van trobar plorant perquè els meus pares no em deixaven anar a jugar a futbol –allà hi ha vegades que desapareixen nens si van sols– i em van dir que si anava amb ells per intentar venir a Europa”. Mamadou Traore (Abidjan, Costa d'Ivori, 2004) era un adolescent quan el 2018 es va embarcar en un arriscat viatge. La seva frustració del moment per no poder donar puntades de peu a una pilota el va portar a prendre una decisió que canviaria el rumb de la seva vida fins al punt que avui, amb tots els papers en regla, és el porter de la Selecció espanyola de refugiats i en risc d'exclusió que ha acabat sisena a la Unity Euro Cup. Ell i els seus companys tenen més d'un motiu per voler donar-ho tot per la samarreta d'Espanya.

“Els meus pares no s'ho creien. Al principi dubtaven i algun germà també es pensava que era broma. Encara algun amic no s'ho creu fins que no els ensenyo un vídeo”. Des de fa uns mesos, Mamadou entrena cada dissabte amb el xandall d'Espanya a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. És un dels onze internacionals que componen aquesta Selecció de futbol 7 dirigida per Juan Carlos Pedraza i Jesús Paredes. Acaben de representar Espanya a la Unity Euro Cup 2023, celebrada a Alemanya i organitzada per UEFA i ACNUR (Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats). Han finalitzat sisens de les 16 nacions representades, tot i que el resultat és una cosa secundària quan el premi és celebrar la integració de milers de vides en diferents països europeus.

La Real Federació Espanyola de Futbol, amb Jacinto Alonso al capdavant com a president del Comitè de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la RFEF i president de la Federació De La Rioja de Futbol, ha participat per primera vegada en aquest esdeveniment (aquesta ha estat la segona edició) amb un equip format mitjançant la seva col·laboració amb les Fundacions Pinardi i Red Deporte. El grup el componen persones refugiades o en risc d'exclusió de països com Mali, la Costa d'Ivori, Hondures, l’Afganistan, Ucraïna o el Marroc i el desig de la RFEF és aportar el seu granet de sorra per difondre la pau, la integració i la solidaritat entre dones i homes de tot el planeta, sigui quina sigui la seva procedència, tenint la pilota de futbol com a plataforma per impulsar tot aquest mecanisme d’integració social.