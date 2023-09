Així reparteix la RFEF els 135 milions destinats per a ajudes a 1.790 clubs de futbol

Professionalització del futfem, futsal i futbol platja

Per a aquest curs es mantenen totes les convocatòries d'Ajuts per a clubs no professionals de l'any anterior a què cal sumar un programa per a la laborització del futbol femení i l'increment de les quantitats destinades al programa ‘Élite II’ per a la Primera i Segona Federació FUTFEM que superen els 1,54 milions d'euros (s'incrementen les aportacions fins a 150.000€ per club a Primera Federació Femenina i 100.000€ a Segona Federació femenina). També cal afegir un paquet de mesures històric per als equips de les màximes categories del futbol sala (masculí i femení) anomenat 'Avance 27' amb una quantitat assignada de 4,3 milions d'euros destinats a clubs de la Primera Divisió i Segona Divisió masculines; i el programa ‘Vertebración’ per al futbol sala femení incrementa els ajuts fins a assolir els 1,32 milions d'euros. En aquest context, es repartiran 160.000€ per club a Primera Divisió i 60.000€ a Segona Divisió i s'aportarà una contribució de 400.000€ per a la producció televisiva.

I per al futbol platja, amb un creixement a Espanya que multiplica per cinc el nombre de llicències en els darrers quatre anys, superaran els 800.000 euros.