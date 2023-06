Els històrics comptes de la RFEF: 437 milions d'ingressos per continuar regant el futbol no professional d'Espanya

Quan els treballadors de la Reial Federació Espanyola de Futbol parlen de viatjar en un transatlàntic que marxa a velocitat de creuer es refereixen que, ara com ara, la RFEF és punta de llança en pràcticament tots els seus departaments. Són avantguardistes i els comptes que l'àrea financera acaba de tancar de l'exercici 2022 reforça aquesta sensació. Per segon any consecutiu s'ha presentat un benefici que històricament no és comparable a exercicis d'èpoques passades: 28,7 milions d'euros que, sumats als 32,8 milions del 2021, donen un resultat positiu conjunt -auditat sense excepcions per Ernst & Young i per PKF- per als dos darrers anys de 61,5 milions d'euros.

“Consolidar aquest resultat no és senzill d'aconseguir. Sobretot tenint en compte les circumstàncies en què s'ha desenvolupat el futbol, els anys marcats per la pandèmia”, analitza Eduardo Bandrés, el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Saragossa que exerceix de Tresorer de la RFEF des de fa cinc anys.

Des que Luis Rubiales i la seva Junta Directiva van arribar a la Federació espanyola (2018) s'han més que duplicat els ingressos. Per a aquest càlcul, cal tenir en compte que l'estructura organitzativa de les federacions espanyoles de futbol està descentralitzada en dos nivells: la RFEF i les federacions territorials, cosa que no passa en altres països amb estructures centralitzades, com Anglaterra o França. A Espanya, els ingressos de les federacions territorials, una vegada descomptades les transferències que reben de la RFEF -per no duplicar les xifres- van pujar a 71,4 milions d'euros el 2021. Tot i que no es disposa de xifres dels comptes de les federacions territorials el 2022, una projecció equivalent eleva els ingressos totals de la RFEF (366 milions) més les seves federacions territorials (71,4) a 437,4 milions d'euros. Aquesta és la xifra que reflecteix millor la realitat financera del futbol federatiu a Espanya i la que cal tenir en compte en fer una comparativa amb les federacions d'altres països. Tot i això, per a la xifra de beneficis pròpia de la RFEF de 28,7 milions es prenen en compte els ingressos propis de la RFEF, que ascendeixen als esmentats 366 milions d'euros (números històrics, també).