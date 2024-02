De l'Àsia se salta als Estats Units al maig. Entre el 3 i el 5 d'aquest mes, a Salt Lake City es disputa la tercera etapa de la Copa del Món, en aquest cas en boulder i velocitat. Serà la posada a punt de la primera de les dues parades del Preolímpic -Olympic Qualifier Series- que donen accés a les darreres 12 places (de 14 que es reparteixen en total) per als Jocs: la primera és a Xangai, entre el 16 i 19 de maig, i la segona a Budapest, entre el 20 i el 23 de juny.

Amb el primer gran pic d'emoció de tota la temporada, el Mundial continuarà per Europa amb les proves de boulder i dificultat d'Innsbruck (Àustria), del 26 al 30 de juny; i de dificultat i velocitat tant a Chamonix com a Briançon (França), del 12 al 14 de juliol i del 17 al 19 de juliol, respectivament. A partir d'aquí, continuem a França, els Jocs de París manen, del 5 al 10 d'agost a Bourget i on es competirà en la combinada de boulder i dificultat i per altra banda la velocitat. Si Tòquio va donar a llum els dos primers campions olímpics de la història en escalada -l'espanyol Alberto Ginés i l'eslovena Janja Garnbret-, París sumarà la velocitat perquè aquest estiu hi hagi quatre campions olímpics amb la separació de Boulder & Dificultat i l'espectacular prova de Velocitat.