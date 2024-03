¿Coneixes el turisme de rocòdroms?

Contingut ofert per:



Si ets dels que s’emporta a la maleta els peus de gat cada vegada que viatja, i a més t'agrada trobar noves experiències i desafiaments verticals on sigui que vagis, hi ha una innovadora aplicació, Climbing Pass, que et permet accedir a una àmplia xarxa de rocòdroms per tot Espanya.

L'escalada és actualment una de les opcions esportives i de lleure més populars entre la població, especialment des del seu debut als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on l'espanyol Alberto Ginés va guanyar la primera medalla d'or olímpica de la història d'aquest esport. I és que el nombre d'adeptes no para de créixer, cosa que demostra un augment en la consciència sobre la importància de l'esport per a la salut i una tendència de la societat cap a opcions d'entreteniment actiu i dinàmic.

En aquest context, sorgeix una aplicació revolucionària que, com si fos un passaport d'escaladors, possibilita l'accés a un gran nombre d'instal·lacions per tot el país. Una oportunitat per als escaladors que vulguin descobrir les diferents subcultures que caracteritzen cada instal·lació i també les diferents maneres d'equipar i crear rutes (‘route setting’) d'escalada en altres regions.

Escalada en rocòdrom indoor - Foto: Climbing Pass.

Una opció interessant si considerem que estem en un moment en què cada rocòdrom cerca la seva pròpia identitat i personalitat. En un mercat competitiu i en constant evolució, on el nombre de centres d'escalada no deixa de créixer (Espanya supera els 150 rocòdroms comercials en actiu), cada instal·lació intenta distingir-se amb elements únics i diferenciadors. Això pot implicar tant la creació de rutes d'escalada diferents, esdeveniments amb música en directe i competicions especialitzades, com l'oferta de serveis addicionals com ara classes de ioga o entrenament funcional. A més, a cada centre hi ha una proposta gastronòmica diferent, que va des de menjar tradicional fet amb productes locals fins a una cuina de fusió per realçar l'ambient cosmopolita del lloc; unit a això, una varietat d’espais i cantines amb disseny arquitectònic i diferents ambients. Es tracta de crear experiències que complementin perfectament l'emoció de l'escalada.

¿Com funciona Climbing Pass?

És una aplicació pràctica per a escaladors que viatgen i volen unir la seva afició a l’escalada amb l’esperit més explorador. Perquè cada província espanyola acull el seu tresor vertical, on s'uneixen escaladors de diferents procedències en una sola comunitat que parla el mateix idioma.

Es pot descarregar l'aplicació de forma gratuïta per a dispositius Android i per a dispositius Apple, la qual, a través d'un sistema de punts que no caduca, permet accedir a un bon nombre de rocòdroms a tot Espanya a un preu inferior al d'una entrada de dia.

El bo virtual de Climbing Pass ofereix 200 punts per 99 euros, cosa que equival a un valor de 0,5 euros per punt, i el funcionament és senzill; cada vegada que vas a un rocòdrom, els punts es validen a la recepció del centre. I si t'has quedat sense punts, pots adquirir un nou abonament o algun amic et pot enviar punts.

Imagina poder gaudir d'un rocòdrom diferent cada cop que viatges a una nova ciutat o regió. I això, amb la comoditat de comptar amb una eina digital en què pots tenir tots els accessos i informació de centres d'escalada en una sola aplicació.

Perquè més enllà de les fronteres geogràfiques, la verticalitat uneix una comunitat apassionada per aquest esport. Coneix ara les ciutats i rocòdroms on funciona Climbing Pass.