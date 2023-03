Per què al Japó no es deixa propina?

Cerca constant de la qualitat

A les empreses japoneses, els valors de l'omotenashi s'apliquen dia a dia. I es fa tant de forma interna, afavorint pràctiques i actituds que satisfacin el treballador i facin més agradable la convivència entre empleats, com a externa, prioritzant la recerca de la qualitat, la millora constant i la satisfacció i benestar del client en cada producte.

Com a resultat, fins i tot sembla que les màquines segueixin l'omotenashi. Només cal pensar en els taxis japonesos, que incorporen sistemes per a l'obertura automàtica de portes, o en els seus famosos vàters intel·ligents, la tapa dels quals s'aixeca quan t'hi acostes i que brinden tota mena de comoditats. També hi ha fabricants de vehicles, com Nissan, que utilitzen el màxim dels seus recursos i coneixements per satisfer l'altre i porten el plaer de servir els altres a la seva màxima expressió. Així, el nou Nissan ARIYA ha estat concebut per millorar l'experiència de conducció. En definitiva, per enriquir la vida de les persones i fer que se sentin a gust.

Per això, la marca japonesa, no dubta a innovar, buscar la qualitat i la millora constant, parar atenció als detalls i anticipar-se a les necessitats dels seus clients, principis intrínsecs a l'omotenashi. En el nou Nissan ARIYA, el primer SUV 100% elèctric de la marca, els dissenyadors de Nissan combinen cura artesanal, disseny i tecnologia avantguardista per aconseguir una identitat japonesa que transcendeix el seu atractiu estil i exercici i entra al terreny de l'harmonia i la hospitalitat, habitabilitat i confort. L’anomenen “Futurisme Atemporal Japonès”.

Això passa per dissenyar un interior espaiós i luxós que ofereix una sensació de confort, calma i serenitat. Amb un terra pla, gràcies a la disposició de les bateries i l'absència d'un motor de combustió interna, la cabina del nou Nissan ARIYA ofereix una gran sensació d'amplitud. A aquesta sensació hi contribueix la seva estètica minimalista, la gran neteja de línies i un lloc de conducció senzill coronat per una doble pantalla. També la cuidada il·luminació interior i l'absència de botons analògics. Al seu lloc, controls tàctils, subtilment integrats al tauler principal i al reposabraços central que queden ocults a la vista i cobren vida amb una brillantor en prémer el botó d'arrencada.