El Moianès rebrà prop de cinc milions d’euros del PUOSC fins al 2029
La nova convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya dobla el pressupost de l’anterior i arriba als 500 milions d’euros en cinc anys arreu de Catalunya
Regió7
Impulsat pel Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb Aran, el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) és un instrument de suport als municipis petits i mitjans perquè puguin tirar endavant obres destinades a la dinamització econòmica i a la millora del territori. Hi poden accedir tots els municipis, les entitats municipals descentralitzades i els Consells Comarcals, així com les mancomunitats. El conjunt dels 10 pobles del Moianès rebran en total 4,8 milions d’euros.
El PUOSC és el principal pla inversor de la Generalitat per a tot el territori de Catalunya, i aquest cop està xifrat en 500 milions d’euros, el doble de l’anterior convocatòria, fet que suposa una oportunitat d’impuls econòmic i renovació urbana a tot el territori. És la primera vegada que tots els municipis de Catalunya, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades rebran una subvenció del PUOSC.
A la comarca del Moianès se subvencionaran 20 projectes, que van dels 46.000 als 440.000 euros. Les obres subvencionades estan vinculades a la millora del paviment urbà, la remodelació o rehabilitació d’equipaments públics i la millora d’instal·lacions del cicle de l’aigua. El Consell Comarcal del Moianès, com els de la resta de Catalunya, rebrà 512.000 euros.
Més de 68 milions al conjunt de la Catalunya central
La Catalunya central rebrà més de 68 milions d’euros en la convocatòria del PUOSC corresponent al període 2025-2029, una xifra que augmenta en 30 milions la de l’anterior, que anava del 2020 al 2024, amb un increment del 80%. En aquesta convocatòria, tots els municipis de la vegueria veuen incrementada la dotació pressupostària. En total, es destinaran 64,9 milions d’euros a finançar els projectes que presentin els 146 municipis de les comarques centrals. La resta de la inversió anirà destinada als cinc consells comarcals del territori, que rebran 512.195 euros cadascun, i a les tres entitats municipals descentralitzades, que rebran 375.000 euros cadascuna.
Per facilitar que tots els municipis puguin tramitar correctament la seva participació en aquest PUOSC, des de la Delegació del Govern a la Catalunya Central es van organitzar el mes de febrer passat quatre sessions informatives destinades a tècnics municipals.
Novetats de la convocatòria del període 2024-2029
Entre les novetats d’aquesta convocatòria, hi ha el repartiment econòmic de les subvencions. En el cas dels ajuntaments, la subvenció que rebran oscil·larà entre els 400.000 i els 789.900 euros. En el cas dels Consells Comarcals, aquests tindran un import fix de 512.195,12 euros i les entitats descentralitzades seran de 375.000 euros. Així mateix, també s’han introduït canvis en les línies de subvencions, passant de dues a una única línia; s’ha eliminat el sistema de puntuació i els projectes es valoraran i tramitaran en règim de concurrència no competitiva; i es dota als ajuntaments de més flexibilitat i autonomia perquè puguin decidir en quins projectes invertir.
Pel que fa al cofinançament dels projectes, el percentatge màxim que assumirà la Generalitat anirà subjecte al nombre d’habitants per municipis. Així doncs, fins als 1.000 habitants, es cofinançarà el 95 %, fins als 2.000 el 90 %, fins als 5.000 el 80%, fins als 10.000 habitants el 75 %, fins als 50.000 el 70 %, i en els municipis de més de 50.000 habitants, es cofinançarà el 50 %.
La nova convocatòria del PUOSC també contempla una línia específica d’ajudes per als municipis rurals. Tots els de menys de 2.000 habitants comptaran amb un import fix de 110.000 euros per invertir.
Pla per agilitzar inversions
El Govern ha activat un nou pla per agilitzar les inversions a tots els pobles i ciutats de Catalunya. A través del departament de la Presidència i de l’Institut Català de Finances (ICF), es posen a disposició dels municipis dos instruments que ajudaran el món local a iniciar abans les obres que tenien previst executar a través de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC), alhora que poden disposar de finançament per a la contractació de personal tècnic. L’ICF posa a disposició dels ens municipals una línia de préstecs per import de 20 milions d’euros anuals, 100 milions d’euros del total del PUOSC, per tal que aquests puguin iniciar les obres previstes abans que es liquidi la corresponent subvenció. A més, per primer cop, aquesta línia d’ajuts està disponible no només per als ajuntaments, sinó també per als consells comarcals i les mancomunitats de municipis. Per la seva banda, el Govern ha aprovat enguany una nova línia de subvencions de 9 milions d’euros per al finançament de l’assistència tècnica dels municipis rurals del país.
