Prometedor avenç
Desenvolupen un prototip de test per detectar el càncer de pàncrees en minuts amb una mostra de sang
És el primer assaig d’aquesta prova diagnòstica que identifica en el plasma sanguini una proteïna (sAXL) que actua com a biomarcador del càncer més freqüent i letal
Els resultats revelen «un mètode senzill, portàtil i econòmic» que haurà de ser optimitzat abans que s’apliqui clínicament.
Nieves Salinas
Un equip de l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC), l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC) i l’Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) ha desenvolupat un test que permet detectar el càncerde pàncrees en minuts analitzant una mostra de sang en una tira reactiva. La prova de concepte del prototip s’ha desenvolupat amb mostres de 20 pacients i 20 persones sanes a l’Hospital del Mar.
És el primer assaig d’aquesta prova diagnòstica que identifica en el plasma sanguini una proteïna (sAXL) que actua com a biomarcador de l’adenocarcinoma ductal pancreàtic, el càncer de pàncrees més freqüent i letal. Els resultats revelen «un mètode senzill, portàtil i econòmic» que haurà de ser optimitzat abans de la seva aplicació clínica, expliquen els investigadors.
Test ràpids
El dispositiu desenvolupat utilitza una tecnologia similar a la dels tests ràpids, basada en tires reactives capaces d’analitzar una mostra de plasma sanguini en pocs minuts. Mitjançant l’optimització de diferents components per millorar la seva sensibilitat, reproducibilitat i claredat de senyal, el test va permetre distingir amb precisió entre pacients amb càncer de pàncrees i persones sanes.
Aquests resultats, publicats a la revista Talanta ,es van obtenir després d’analitzar mostres de 20 pacients i 20 participants sans procedents de l ’Hospital del Mar de Barcelona, assenyala el CSIC.
«Es tracta de la primera aplicació d’un immunoassaig de flux lateral quantitatiu – tècnica diagnòstica que mesura la concentració d’una substància en una mostra líquida – per detectar sAXL en plasma», destaca Juan Pablo Salvador, investigador del grup Nanobiotechnology for Diagnostics de l’IQAC-CSIC i autor de l’estudi.
Nou mètode
L’assaig mostra la capacitat del nou mètode per identificar la presència a la sang de la proteïna sAXL mitjançant la utilització d’anticossos en un format ràpid i senzill. Aquesta proteïna està ubicada a la superfície de les cèl·lules i forma part del funcionament normal de l’organisme, però se sobreexpressa en determinats tipus de càncer: en el cas del pàncrees, apareix en nivells anormalment elevats en més del 70% dels tumors.
«Fa uns anys vam demostrar que la presència d’aquesta proteïna soluble a la sang (sAXL) és un marcador de pacients que ja han desenvolupat el tumor», afirma Pilar Navarro, coordinadora del Grup d’Investigació en Dianas Moleculars del Càncer de l’IIBB-CSIC i de l’HMRIB.
L’equip investigador va validar els mesuraments obtinguts davant tècniques estàndard com ELISA, una modalitat diagnòstica de referència en laboratoris especialitzats i hospitals que quantifica la presència de la proteïna. «Aquesta comparativa ens va permetre confirmar la rellevància diagnòstica del mètode», afegeix.
El treball suposa «un prometedor avenç» per a pacients amb adenocarcinoma ductal pancreàtic, que suposa la tercera causa de mort per càncer en països desenvolupats. Aquest tipus de tumor és difícil de detectar en les seves primeres etapes, per la qual cosa més del 85% dels diagnòstics s’obtenen quan ja no es pot operar, és a dir, quan ja no es pot recórrer a l’única opció curativa que hi ha en l’actualitat. «Disposar d’eines ràpides, accessibles i mínimament invasives per millorar la seva detecció primerenca representa una necessitat clínica urgent», remarca els investigadors.
La tecnologia presenta «avantatges importants» davant altres mètodes diagnòstics convencionals: requereix equipament mínim, redueix temps d’anàlisi i podria adaptar-se fàcilment a entorns clínics amb recursos limitats o a proves descentralitzades en el punt d’atenció sanitària (point-of-care testing), facilitant un diagnòstic més accessible.
Pràctica clínica
En aquest sentit, Pilar Navarro apunta que «l’eina desenvolupada pretén acostar la detecció del càncer de pàncrees a la pràctica clínica habitual i contribuir a millorar la supervivència dels pacients mitjançant un diagnòstic precoç». Núria Vázquez-Bellón, primera autora del treball, afegeix que «es tracta d’un primer pas prometedor, tot i que encara serà necessari optimitzar el sistema abans de la seva possible aplicació clínica».
«Futurs estudis se centraran a ampliar el nombre de pacients analitzats i millorar encara més la sensibilitat del sistema per avançar cap a la seva possible aplicació clínica», conclouen els investigadors.
El programa ha comptat amb finançament de l’Institut de Salut Carles III i del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. També ha rebut el recolzament de l ’Associació de Pacients amb Càncer de Pàncrees (ACANPAN), que ha contribuït al finançament del projecte i a reforçar la seva orientació cap a les necessitats reals dels pacients.
