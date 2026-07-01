Remeis
La calor i la humitat disparen les plagues d’escarabats: per què els insecticides ja no funcionen?
Una de les millors opcions per liquidar aquests insectes és un verí estomacal inodor que contamina els nius
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Oriol García Dot
L’arribada de l’estiu, les altes temperatures i la humitat creen l’entorn perfecte perquè proliferin escarabats en llars i espais urbans. Aquest problema, lluny de ser només estètic, suposa un risc sanitari, ja que aquests insectes poden contaminar aliments i superfícies, a més de desencadenar al·lèrgies.
Malgrat l’ús estès d’insecticides comercials, cada vegada més persones es queixen que aquests productes resulten insuficients per erradicar plagues persistents. En aquest context, experts en control de plagues adverteixen que combatre les paneroles requereix un enfocament més integral que vagi més enllà dels pesticides.
Calor i pluges intenses: entorn perfecte
Segons l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (Adepap), la calor que ha arribat de cop aquests dies, combinat amb les pluges intenses de l’hivern i la primavera, creen el còctel perfecte perquè aquest estiu hi hagi moltes més plagues d’ escarabats del normal.
De fet, aquesta situació no ha sorprès aquesta associació, que ja des del mes d’abril està realitzant treballs de prevenció a les xarxes de clavegueram, que és el lloc on més s’acumulen totes aquestes paneroles. A més, Adepap preveu que a finals d’estiu es necessitarà reforçar aquests treballs a causa del gran nombre d’aquests insectes que hi haurà per tot Catalunya.
Temporada de plagues més llarga
Mentre que al clavegueram el tipus més comú de trobar és la panerola americana, la panerola alemanya és més petita i clara i apareix de manera més freqüent en vivendes i locals de restauració. Davant aquests dos tipus d’escarabat, les actuacions preventives s’han hagut d’avançar i reforçar davant una temporada de plaguescada vegada més llarga», segons Andreu Garcia, vicepresident i portaveu d’ ADEPAP.
Davant aquestes previsions tan alarmants, ha sorgit una de les preguntes que més es repeteix cada any quan arriben aquestes plagues: ¿De quina forma es pot acabar amb els escarabats? Molta gent es limita a llançar algun tipus d’insecticida, però, davant la poca eficàcia d’aquests productes, hi ha gent que decideix inventar-se els seus propis mètodes.
Resistència genètica dels escarabats
I la realitat de per què els insecticides estan perdent utilitat és principalment per la resistència genètica que generen aquests insectes davant aquest tipus de productes. Per començar, s’ha de saber que els insecticides són productes que tenen com a base químics sintètics coneguts com a piretroides.
Un estudi publicat al Journal of Economic Entomology va recollir paneroles alemanyes de diverses plagues i infestacions reals, és a dir, paneroles que ja havien estat en contacte amb diversos insecticides, i les va exposar a aquests pesticides per avaluar quant podien aguantar. El resultat va sorprendre tothom, ja que al final de l’estudi, els insecticides van començar a tardar prop de cinc dies per aconseguir el 100% de mortalitat als escarabats.
Àcid bòric és la solució
Davant aquests resultats, ha sortit Diego Fernández, un creador de contingut argentí, que ha pujat un vídeo en el seu compte de TikTok ‘@renovandoconideas’,en el qual assegura que l’àcid bòric és «una excel·lent plaguicida natural», però barrejar-lo amb productes com sucre, farina, llet en pols o llet condensada pot «acabar per atraure més plagues des de l’exterior».
A més, explica que, tot i que les paneroles no poden crear immunitat química a l’àcid bòric, sí que poden generar immunitat per comportament. Això implica que aprenen a reconèixer comportaments que els fan mal i eventualment evitar ingerir aquests esquers. També són un perill per als animals de companyia i els nens petits.
Veneno estomacal vàter
Per tant, segons Fernández, «la manera correcta d’utilitzar l’àcid bòric és escampant una capa molt fina de la pols pels llocs on els escarabats transiten, com són els llocs foscos i estrets. L’àcid bòric acabarà adherit a les seves potes i, al moment d’empolainar-se, moriran per enverinament. Pots aplicar l’àcid bòric utilitzant un flascó i un tros de gasa per fabricar un empolvorejador».
L’àcid bòric és una de les millors opcions per liquidar aquestes plagues, ja que actua com a verí estomacal quan l’escarabat l’ingereix i s’adhereix al cos i potes, per la qual cosa també el transporten al niu, enverinant més exemplars. A més, no genera resistència genètica, a diferència de molts insecticides i, finalment, és vàter i no les foragita.
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