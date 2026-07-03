Previsió meteorològica
Catalunya viurà a partir d’aquest diumenge la segona onada de calor de l’estiu
Espanya s’endinsa en una setmana marcada per la calor i creua els dits davant un possible augment de les temperatures divendres
Guillem Costa
Catalunya es prepara per afrontar la segona onada de calor de l’estiu després que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) hagi activat avisos per temperatures extremes que es mantindran, almenys, durant tres dies.
L’arribada d’una massa d’aire molt càlid procedent del nord de l’Àfrica, que afectarà bona part del Mediterrani occidental, provocarà un episodi que començarà aquest diumenge 5 de juliol i durarà, com a mínim, fins al dimecres 10.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ja havia advertit dies enrere d’un episodi d’altes temperatures que podia derivar en una onada de calor, una previsió que finalment es confirma en el cas de Catalunya.
Dilluns i dimarts
Segons el Meteocat, els dies més intensos seran dilluns i dimarts, quan la calor serà més generalitzada a tot el territori. Les previsions apunten a màximes que podrien superar els 40 ºC en punts de les comarques de Lleida, mentre que a la resta de la depressió Central i el Prepirineu els termòmetres depassaran els 35 ºC en molts punts.
A tot això, caldrà afegir nits especialment càlides, amb temperatures mínimes que no baixaran dels 20 ºC en àmplies zones (nits tropicals) i, en alguns casos com el litoral i prelitoral, fins i tot per sobre dels 25 ºC (nits tòrrides).
Els tècnics del Meteocat destaquen la persistència de l’episodi. «Tot i que a partir de dimecres podria deixar de considerar-se oficialment onada de calor, els models indiquen que les temperatures seguiran per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol», explica Santi Sagalà, cap de previsió del servei. Aquesta qüestió és un dels factors que més preocupa els experts, ja que, segons Sagalà, incrementa els «riscos per a la salut» i agreuja l’estrès tèrmic en ciutats i zones densament poblades.
Grand Départ
Aquesta nova onada de calor, la segona des de començament d’estiu a Catalunya, coincidirà a més amb un esdeveniment de gran projecció internacional com és la sortida del Tour de França des de Barcelona. Un context que obligarà a extremar les precaucions tant entre la població com entre els participants i assistents, en uns dies en què la calor serà la gran protagonista.
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