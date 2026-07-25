Defensor de la ciutadania
Barcelona revalida David Bondia com a Síndic de Greuges fins al 2031
Van votar a favor de la seva candidatura tots els grups polítics, a excepció del PP, que s’hi va abstenir; i de Vox, que hi va votar en contra
Gerardo Santos
El Ple del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha ratificat la candidatura de David Bondia perquè revalidi el càrrec de Síndic de Greuges de la capital catalana, amb els vots a favor de tots els grups polítics excepte del PP, que s’ha abstingut, i de Vox, que hi ha votat en contra. Competia amb l’advocada Gemma Calvet. Ha sigut l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha tancat el debat de la votació amb un agraïment als dos candidats: "La bona feina del Síndic contribueix a millorar el govern municipal", ha declarat el regidor, que ha ressaltat la capacitat de traslladar el sentir dels ciutadans al govern municipal i buscar solucions als problemes dels veïns.
Bondia ja es va imposar en la votació ciutadana, no vinculant però sí rellevant perquè els regidors del consistori barceloní decideixin el seu vot. L’acabat de ratificar com a síndic va reunir 2.064 vots, davant els 643 obtinguts per Calvet. Quant al recolzament de les entitats, Bondia també va superar el seu contrincant, ja que 50 entitats van avalar la candidatura de Bondia i, posteriorment, va aconseguir el suport de la meitat; mentre que a Calvet la van presentar quatre entitats i va poder aconseguir el suport de sis. Malgrat que el Ple del Consell li ha nomenat Síndic aquest divendres, Bondia haurà d’esperar fins al mes d’octubre, quan acabi el seu mandat actual, perquè el seu nomenament sigui oficial. Ocuparà el càrrec fins a l’any 2031.
Ha arrencat el debat la primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, que ha desitjat "molts encerts" a Bondia, de qui ha destacat el treball desenvolupat en els últims anys: "És necessari reconèixer el paper de la Sindicatura de Greuges, que ens ajuda a escoltar més i governar millor". Per la seva banda, el president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, que ha destacat la importància "per al país" de la sindicatura municipal: "Demanem al nou Síndic més capacitat d’incidència perquè les seves recomanacions es tradueixin en canvis reals; li demanem un pas més, més rendició de comptes".
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