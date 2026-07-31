Previsió meteorològica
L’Aemet avança que l’onada de calor començarà a perdre força en les pròximes hores i acabarà entre diumenge i dilluns
Els models apunten a una «baixada generalitzada» dels termòmetres a partir d’aquest cap de setmana amb què es donarà per conclòs aquest episodi d’altes temperatures
L’àrea de Barcelona registra la màxima més alta de tot Espanya en un dijous on més de la meitat del país ha superat els 35 ºC
Valentina Raffio
La quarta onada de calor extrema des que vam començar l’estiu podria estar a punt d’acabar. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) afirma que, segons apunten els últims models, les temperatures es mantindran en valors extrems fins aquest divendres i després aniran afluixant. Si no hi ha canvis d’última hora, els meteoròlegs afirmen que el més probable és que dissabte es produeixi un descens dels termòmetres a l’àrea mediterrània i entre diumenge i dilluns es produeixi una baixada generalitzada en el conjunt del territori peninsular. Després, «continuarà fent calor però ja no en valors extrems sinó amb xifres més pròpies d’aquesta època de l’any». Si es confirma, doncs, aquest quart episodi d’altes temperatures es donarà per acabat en les pròximes hores. Tot i així, adverteixen els experts, «el perill d’incendis continuarà en valors molt alts o extrems en gran part del país» durant els pròxims dies, per la qual cosa convé continuar extremant precaucions.
Entre divendres i dissabte, la calor continuarà sent intensa a gran part del país. Les temperatures tornaran a ser molt elevades, amb més de 36 a 38 graus en àmplies zones de l’interior i del sud, mentre que a la vall del Guadalquivir es podran superar de forma generalitzada els 42 graus. La matinada també serà especialment sufocant a l’àrea mediterrània i a l’interior d’Andalusia, on en alguns llocs els termòmetres no baixaran de 25 graus. Tot apunta que l’alleujament tèrmic començarà a guanyar terreny a partir de dissabte a la costa mediterrània, on s’espera un primer descens de les temperatures respecte als valors registrats durant els últims dies. També continuarà la presència de calitja a l’est peninsular i als arxipèlags, juntament amb la possibilitat de tempestes localment fortes en àrees muntanyoses de l’est.
El canvi més important arribarà entre diumenge i dilluns, quan una massa d’aire més fresca afavorirà un descens generalitzat de les temperatures a tot el país. Aquest alleujament posarà fi a l’actual onada de calor, ja que els valors deixaran de ser tan extrems i s’acostaran de nou als habituals per a començaments d’agost. Tot i així, la calor continuarà sent notable a moltes zones, especialment diumenge, amb màximes de 36 a 38 graus en àmplies àrees de l’est, del centre i del sud peninsular. Dilluns el descens serà més evident i, en la major part de la Península, les màximes se situaran entre 30 i 34 graus, tot i que el nord-est, el terç oriental i les Balears continuaran registrant temperatures superiors al normal per a l’època.
De cara a la setmana vinent, la previsió apunta que dimarts es mantindrà un ambient calorós, però en general sense els valors extrems registrats durant l’onada de calor. Tot i així, a la vall de l’Ebre, el sud-est peninsular i Mallorca tornaran a superar-se els 36 o 38 graus. A partir d’aquell moment augmenta la incertesa meteorològica, tot i que elsmodels a punten un possible nou repunt de les temperatures en els dies posteriors. Tot i que, segons matisen els experts, és encara aviat per confirmar-ho i caldrà estar atents a següents actualitzacions dels models per veure com evoluciona la probabilitat d’aquest escenari.
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026