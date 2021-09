Fundació MAPFRE i Fundació Gmp 'Soy Cappaz', l'app gratuïta que promou l'autonomia de les persones amb capacitats diferents Des de l'any 2014 l'app 'Soy Cappaz', de la mà de Fundació MAPFRE i Fundació Gmp, permet a milers de persones assolir un grau més alt d'independència en les seves condicions de vida, i trenca importants barreres en la seva integració en el món laboral.

Descarregada per més de 190.000 usuaris d'Espanya i Llatinoamèrica, l'app està disponible a Google Play de manera gratuïta, en castellà, anglès i portuguès.

La tecnologia ha de ser una eina fonamental per enfortir la inclusió. El desenvolupament d'una app com 'Soy Cappaz' busca que les persones amb capacitats diferents puguin créixer en el seu dia a dia, desenvolupar-se professionalment, guanyar autonomia i millorar indistintament en tots els aspectes de la vida. Probablement, en un futur, com en altres casos de la nostra societat, la tecnologia estarà definitivament lligada a millorar la qualitat vida i aconseguir que visquem en un entorn més inclusiu per a tothom.

¿Com funciona?

Perquè l'app pugui rendir al màxim, s'ha de configurar inicialment amb la persona de suport. Compta amb tot tipus de tutorials que faciliten l'aprenentatge, cosa que la fa molt senzilla d'utilitzar.

L'objectiu principal de l'app és millorar l'autonomia i integració professional de les persones amb discapacitat intel·lectual i dany cerebral adquirit (DCA), ja que els ajuda a recordar cites i tasques i els facilita la mobilitat, guiant-los a la destinació desitjada de manera senzilla.

Per poder reforçar l'autonomia i integració professional, l'app ajuda a recordar cites, tasques i fins i tot els acompanya i serveix de guia fins a la feina o a la tornada a casa.

El meu calendari

Més organització impossible: "M'agrada llevar-me al matí, veure els reptes que m'esperen i saber que els superaré, perquè en soc capaç i ara la gent que m'estima ho sap més que mai", afirma un usuari de l'app.

Sincronitzat amb Google Calendar, permet que la persona de suport l’actualitzi des de qualsevol dispositiu, i recorda totes les cites o activitats programades amb alertes en temps real que es poden activar quan es desitgi, cosa que incentiva la integració professional.

Més organització impossible: "M'agrada llevar-me al matí, veure els reptes que m'esperen i saber que els superaré, perquè en soc capaç i ara la gent que m'estima ho sap més que mai", afirma un usuari de l'app. Sincronitzat amb Google Calendar, permet que la persona de suport l’actualitzi des de qualsevol dispositiu, i recorda totes les cites o activitats programades amb alertes en temps real que es poden activar quan es desitgi, cosa que incentiva la integració professional. On soc?

"El camí me’l sé de memòria, però ells saben per exemple si ja soc al bus de camí a la feina, perquè si em desvio o trigo més del compte a arribar a l'oficina, no entendran res i es posaran nerviosos... És el que té la tecnologia!"

Tal com exposa aquest usuari satisfet, aquesta funcionalitat és perfecta per realitzar desplaçaments de la manera més segura: es poden incloure totes les rutes que es desitgin, només cal marcar l'inici de la ruta, els punts intermedis (per exemple, una parada d'autobús) i la destinació final. L'app mantindrà les persones de suport informades en tot moment del progrés i seran notificades en el cas d'un retard o desviació. La tranquil·litat de tutors i familiars està garantida.

"El camí me’l sé de memòria, però ells saben per exemple si ja soc al bus de camí a la feina, perquè si em desvio o trigo més del compte a arribar a l'oficina, no entendran res i es posaran nerviosos... És el que té la tecnologia!" Tal com exposa aquest usuari satisfet, aquesta funcionalitat és perfecta per realitzar desplaçaments de la manera més segura: es poden incloure totes les rutes que es desitgin, només cal marcar l'inici de la ruta, els punts intermedis (per exemple, una parada d'autobús) i la destinació final. L'app mantindrà les persones de suport informades en tot moment del progrés i seran notificades en el cas d'un retard o desviació. La tranquil·litat de tutors i familiars està garantida. Les meves feines

Més autonomia! "Des que tinc els vídeos que em va gravar la meva mediadora per veure com es fan les coses ja no necessito preguntar tant com abans, a més, si acosto el mòbil a un adhesiu, apareix el vídeo directament"

L'app mostra com realitzar les activitats del dia a dia a través de vídeos demostratius (prèviament gravats per la persona de suport, de manera totalment personalitzable) des d’escanejar o imprimir documents fins a posar en marxa un electrodomèstic. També incorpora un lector de codi de barres que escaneja adhesius que es poden incorporar a diferents llocs de la feina o de la llar, segons les necessitats de cadascun dels usuaris.

Més autonomia! "Des que tinc els vídeos que em va gravar la meva mediadora per veure com es fan les coses ja no necessito preguntar tant com abans, a més, si acosto el mòbil a un adhesiu, apareix el vídeo directament" L'app mostra com realitzar les activitats del dia a dia a través de vídeos demostratius (prèviament gravats per la persona de suport, de manera totalment personalitzable) des d’escanejar o imprimir documents fins a posar en marxa un electrodomèstic. També incorpora un lector de codi de barres que escaneja adhesius que es poden incorporar a diferents llocs de la feina o de la llar, segons les necessitats de cadascun dels usuaris. Necessito ajuda

En contacte continu. Si algun dia passa qualsevol cosa tan sols cal fer un clic per parlar amb el tutor o amb la persona mediadora.

És molt fàcil posar-se en contacte directament amb les persones de suport quan es necessiti ajuda: 'Soy Cappaz' permet organitzar els telèfons per ordre de preferència i programar els horaris possibles per a la realització de trucades.

Un pas més cap a la inclusió de persones amb capacitats diferents

Com és natural, el col·lectiu de persones amb capacitats diferents és sempre molt receptiu a qualsevol innovació que incentivi la seva autonomia.

L'app 'Soy Cappaz' és rebuda amb entusiasme i, com demostren els milers de descàrregues des de Google Play, resulta molt útil. Aquesta eina facilita la vida diària, i promou la mobilitat i autonomia, cosa que obre un món de possibilitats i elimina possibles barreres d'entrada en els diferents àmbits de la vida, ja sigui en el laboral, personal o educatiu.

Amb aquesta aplicació Fundació MAPFRE i Fundació Gmp, avancen en el seu objectiu de contribuir al benestar i al progrés social i cultural de les persones, amb especial atenció als col·lectius menys afavorits.