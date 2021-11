FUNDACIÓ MAPFRE I PROINES, TRENCANT BARRERES Objectiu: la inserció plena de persones amb problemes de salut mental A persones com l'Antonio, associacions com Proines els han donat llum i esperança, amb el suport de la Fundació MAPFRE, que col·labora activament en la consecució dels objectius d'integració social en persones amb problemes de salut mental.

Quan pensem en patiments com la diabetis o malalties cardíaques, per posar un exemple, ningú no dubta de la seva entitat ni espera per tractar-les. Tampoc no es posa en dubte la capacitat d'aquests malalts per compatibilitzar el seu patiment amb una activitat laboral. No és el cas de la malaltia mental, que per una banda es diagnostica tardanament en molts casos i, de l'altra, arriba acompanyada de discriminacions importants que tanquen la porta a la possibilitat d'integració social i laboral.

Si en aquelles malalties que afecten l'estat físic de les persones es desenvolupa un pla d'acció per revertir i de vegades aturar la progressió de la malaltia, per què no fem el mateix amb les persones que s’enfronten a una malaltia mental potencialment seriosa?

Solucions per a la integració

Proines Salud Mental, amb seu a Don Benito (Badajoz) és l'associació de referència per a la integració de les persones amb trastorn mental i les seves famílies, i té com a objectiu la millora de la qualitat de vida i la defensa dels seus drets. Com assenyala Cándida Parejo Jara, tècnic d'inserció laboral en aquesta entitat: “La nostra filosofia de treball és la normalització de la vida de les persones amb trastorn mental i les seves famílies, entesa com l'exercici de la ciutadania universal que tota persona ha d'exercir i gaudir”.

Actualment, Proines gestiona diversos recursos entre ells una Àrea d'Integració Laboral Ocupacional des de l'any 2006 que pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental a través del treball i que se sentin com a ciutadans de ple dret.

Parejo afirma: “L'objectiu del programa és la incorporació laboral de persones que pateixen problemes de salut mental al mercat de treball a través de la metodologia d'ocupació amb suport. Es tracta de pal·liar la discriminació, la desigualtat i l'estigma al col·lectiu”.

Eines de treball

En opinió de Parejo, una de les millors eines de què disposa l'associació són les jornades empresarials que s'organitzen juntament amb la Fundación MAPFRE i a les quals assisteixen empresaris de la zona, a qui es convida a participar en el seu programa Junts Som Capaços, que promou la formació ocupacional i la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental.

Reunió d’empresaris.

“El programa junts som capaços de fundació mapfre compta amb més de 5.700 empreses participants, que han afavorit la integració en el mercat laboral de més de 4.700 persones en situació de desocupació, de les quals 2.000 tenen problemes de salut mental.”

El gran avantatge que té aquesta eina és que ajuda a trencar barreres i resulta exemplaritzadora “tant per a un col·lectiu que treballa amb persones que tenen dificultat per accedir al mercat laboral com per als empresaris que els poden obrir les portes”, afirma Parejo.

Més col·laboració

Perquè malgrat la bona entesa entre associació i empresaris, des de Proines es vol animar aquest col·lectiu perquè integri persones amb problemes de salut mental a les seves empreses, perquè “gaudiran d'avantatges fiscals, amb bons treballadors ja que la discapacitat no ha de ser element limitant sinó que ha de ser la possibilitat d'apreciar capacitats diferents”, s'informa des de Proines.

Les empreses que s'adhereixin a aquest programa rebran el suport i el seguiment necessaris per part de professionals especialitzats de l'entitat Proines Salud Mental.

Pràctiques no laborals i altres activitats

Les pràctiques no laborals de Junts Som Capaços, que s'ofereixen al teixit empresarial de tot el país, consisteixen en sessions gratuïtes de treball, en què les persones poden mostrar les seves capacitats i ganes de treballar i l'empresari pot veure que estan capacitades i preparades per exercir correctament la feina.

L'experiència mostra que les pràctiques no laborals són la porta d'entrada de les persones amb discapacitat al mercat de treball. Gràcies a elles, moltes persones actualment estan treballant.

Altres activitats destacables d'aquesta activitat són els Esmorzars i Jornades Empresarials, on es dona a conèixer el programa als empresaris. Es presenta un cas d'èxit d'un treballador i d'un ocupador perquè ofereixin testimonis i experiència a la resta d'empresaris.

Treballadors en pràctiques.

Proines-salud mental fa èmfasi en el fet que la millor forma d'integració és la feina, i aquest projecte en col·laboració amb Fundación MAPFRE beneficia la societat i les empreses.