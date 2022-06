Què és un Centre d'Operacions Digitals (DOC) i com pot ajudar la meva empresa?

Telefónica Tech (la unitat de Telefónica que agrupa els negocis digitals de Cloud, Ciberseguretat, IoT i Big Data) posa al servei dels seus clients empresarials el Centre d'Operacions Digitals (DOC) que integra, entre d'altres, els serveis gestionats de comunicacions i seguretat.

La seguretat és un concepte essencial en les nostres vides i, en l'àmbit de la informació, essencial per a les empreses. Ara que cada vegada més organitzacions aborden la seva transformació digital, la monitorització i la creació de sistemes per protegir la informació i garantir-ne la integritat i disponibilitat resulta cada vegada més crític. Per a les empreses, les potencials conseqüències de patir un ciberatac no només tenen impacte econòmic: afecten també la seva reputació i la confiança que hi tenen els clients, i fins i tot posen en risc la seva supervivència.

La digitalització ajuda a automatitzar i accelerar processos, però també obre les portes perquè tercers intentin accedir a les dades i sistemes que ho fan possible.

Per minimitzar aquests riscos va néixer el Centre d'Operacions Digitals (DOC, Digital Operations Center), un espai de Telefónica Tech que unifica totes les solucions i serveis de Ciberseguretat, Cloud, IoT, Intel·ligència Artificial i Big Data que la companyia ofereix per a la digitalització de les empreses. Aquest espai, situat al Districte Telefónica, a Madrid, té com a objectiu monitoritzar i analitzar tota l'activitat que es produeix al voltant dels actius digitals d'empreses i organitzacions.

El DOC forma part del Hub mundial d'Innovació i Talent, un centre pioner amb què Telefónica se situa al capdavant de la digitalització i del coneixement en l'àmbit de la transformació i de la tecnologia.