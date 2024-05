Vull emprendre un negoci, però necessito finançament, ¿com ho faig?

Suport a l'emprenedoria

Aquest 2023 MicroBank ha concedit 138.020 microcrèdits per valor de 1.115 milions d'euros i 6.453 préstecs amb impacte social per valor de 268 mil euros. Cal destacar que, el 2023, MicroBank ha contribuït al desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació amb 28.521 llocs de treball directes creats amb el suport a emprenedors, 8.621 negocis iniciats amb el suport rebut i 4.468 milions d'euros aportats al PIB espanyol per part de les empreses recolzades. A més, 19.267 emprenedors han formalitzat un microcrèdit negocis i 37 milions d'euros en microcrèdit s'han destinat a emprenedors que han comptat amb el suport d'entitats col·laboradores.

MicroBank treballa amb un model que es caracteritza per la proximitat a la societat, amb una gran vocació de servei i l’objectiu d'estar al costat de les persones en els moments importants. La banca social té com a objectiu contribuir a la inclusió financera i facilitar finançament a persones i col·lectius que puguin tenir dificultats d'accés al sistema tradicional. Entre les seves prioritats hi ha la creació d'ocupació, mitjançant la posada en marxa o l'ampliació de negocis a través de la concessió de microcrèdits a emprenedors i empreses socials; la inclusió financera, afavorint l'accés igualitari al crèdit, especialment en persones que no tenen garanties, així com l'accés als serveis bancaris de nous clients a través de la xarxa comercial de CaixaBank; fomentar l'activitat productiva, concedir suport financer a professionals autònoms i microempreses com a instrument dinamitzador de l'economia; la generació d’impacte social i mediambiental, donant suport financer a projectes que generin un impacte social positiu i mesurable; el desenvolupament professional i familiar, per donar resposta a les necessitats financeres de les persones amb ingressos moderats i facilitant la superació de dificultats temporals a través dels microcrèdits; i, finalment, la contribució directa, indirecta i induïda a l'economia espanyola quant a l'impacte en el PIB i en la generació d'ocupació.

Si tu també vols emprendre, entra a MicroBank i fes realitat el teu projecte. També pots conèixer la història d'altres persones com tu, que ja ho han aconseguit.