Com ha aconseguit Patricia posar en marxa Sierra Eco Foods

¿Per a qui és el Préstec Negocis?

No importa la forma jurídica del sol·licitant, tant si ets un emprenedor, emprenedora o una microempresa de fins a 9 treballadors i la facturació màxima anual no supera els 2.000.000 € el pots sol·licitar. A més, no importa la fase en què es trobi el projecte, tant si és en la fase inicial com si la proposta ja és al mercat. És important tenir en compte que el préstec és a tipus d’interès fix, de manera que la quota serà la mateixa durant el temps que duri l’operació.

MicroBank té l'objectiu de donar respostes a diferents segments de la població amb necessitats financeres no prou cobertes. Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank dona suport al banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa comercial de CaixaBank per posar a disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

Si tu també vols emprendre, entra a MicroBank i fes realitat el teu projecte. També pots conèixer la història d'altres persones com tu, que ja ho han aconseguit.