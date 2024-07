El suport de MicroBank a Simona, l'espai per ser tu mateix

El suport que necessites

Emprendre és un camí molt dur, però val la pena. Els creadors de Simona ho tenen clar: “Tenir el nostre propi negoci suposa molta responsabilitat i un gran sacrifici, però també ens aporta llibertat creativa per poder desenvolupar les nostres idees i gaudir del procés de treball”. Per dur-ho a terme, els tres emprenedors van sol·licitar a MicroBank, un Microcrèdit Negocis Conveni Entitats de 25.000 euros per dur a terme el seu projecte.

Gràcies a superar la barrera de la por del fracàs, aquests tres joves han creat un espai on “deixem que les persones gaudeixin de la gastronomia, però sobretot on puguin ser ells mateixos”. La qualitat de la matèria primera és fonamental per als emprenedors, per això treballen amb productors locals.