Les obres a l’edifici del Govern s’amplien al parc de la Seu per millorar-hi la connexió

Un dels espais que donarà més personalitat a la nova seu del Govern de la Generalitat a la Catalunya central, que aprofitarà una part de l’edifici dels antics jutjats de Manresa ampliats amb un edifici de nova construcció, serà el pati central, que es podrà travessar per arribar directament des de la passarel·la de les Escodines al parc de la Seu. Actualment, a la banda del parc hi ha un petit aparcament i un mur de més de dos metres d’altura que fan de tap. Ambdós desapareixeran amb les obres i se substituiran per una graderia amb gespa. L’objectiu també és relligar millor el nou edifici amb el parc de la Seu.

Pensant en com aconseguir una bona accessibilitat al pati central del nou edifici des de l’exterior, fonts de la Generalitat han explicat que es va demanar a l’Ajuntament incloure dins del projecte els espais públics que es va preveure que es veurien afectats amb la seva construcció. Inicialment, l’àmbit que el consistori va considerar que s’hi inclogués era de 700 m2. Finalment, la superfície total inclosa durant la redacció del projecte d’execució, redactat per la UTE formada per CDB Arquitectura SLP i RFArq Arquitectos SLP, s’ha ampliat amb 550 m2 més fins a un total de 1.251 m2.

Les mateixes fonts expliquen que s’ha fet per dos motius. Per una banda, el projecte endarrerirà la façana que dona al carrer de Galceran Andreu i crearà una petita plaça. El fet que el vial s’ampliï suposarà que caldrà urbanitzar-lo amb els materials i els criteris aprovats per l’Ajuntament per urbanitzar el Centre Històric de Manresa, si bé no serà immediatament. Temporalment, segons consta en el projecte, s’hi posarà un paviment provisional de formigó granulat.

L’altre motiu pel qual s’han ampliat els metres quadrats de l’espai públic que s’intervindrà és donar continuïtat en els punts d’accés dels vianants a l’edifici per la Baixada de la Seu i pel parc de la Seu. Per aquesta banda en concret, es farà una nova obertura a l’edifici dels antics jutjats (fotografia superior) per facilitar als vianants la sortida al parc de la Seu des del pati central, que actuarà com a interior d’illa per a la ciutadania i tindrà una coberta vidriada. Al parc, per tal que quedi tot plegat més integrat, és on s’eliminarà el petit pàrquing on aparcaven vehicles de manteniment de l’Ajuntament, el mur i la barana. Ho rellevarà la grada amb gespa. A més a més, les escales que hi ha ara pujant per la Baixada de la Seu recularan per formar un conjunt uniforme amb la nova graderia.

Tres anys i mig d’obres

La nova seu del Govern sumarà entre l’edifici dels antics jutjats i la nova construcció una superfície útil de 7.473 m2, dels quals 537 es destinaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), que permetrà a la ciutadania realitzar qualsevol tràmit relacionat amb qualsevol departament de la Generalitat en un sol lloc a través del sistema de finestreta única. Les obres van començar el dia 1 de setembre i s’allargaran tres anys i mig, amb un pressupost de 20,64 milions d’euros. Allotjarà els diversos serveis territorials que actualment hi ha dispersos per la ciutat, a més a més de la nova OAC, que fins que no entri en funcionament a la futura seu governamental ho farà a la segona planta de la fàbrica de l’Aranya, que s’està adequant actualment. Hi havia de començar a funcionar enguany, però, com va informar aquest diari (vegeu edició del 18 d’octubre passat), va tard i no ho farà fins a finals de l’any vinent, com a mínim.