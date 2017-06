Va arribar d'aleví en una primera etapa al Congost

? Roman Carrillo ha estat en dues etapes al CE Manresa. Va aterrar d'aleví a Divisió d'Honor en una temporada en què «em sembla que només vam guanyar un partit. Després vaig estar un any d'infantil abans d'anar a l'Igualada i al San Mauro. Aquí vaig estar mig curs i vaig tornar a Manresa com a cadet de segon any a Divisió d'Honor amb Marc Viladrich la la banqueta, i des de llavors ja no m'he mogut fins ara, que feia tres campa-nyes que era al primer equip blanc-i-vermell, tot i que la primera encara amb edat juvenil; aquell any tenia la possibilitat d'anar a un Divisió d'Honor, però al final em vaig quedar aquí».