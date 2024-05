Un any amb dos cabirols a la Fàbrica Nova de Manresa

El maig de l’any passat Regió7 va explicar que un parell de cabirols s’havien instal·lat al recinte de la Fàbrica Nova de Manresa. Un any després, hi continuen. Segons informació dels Agents Rurals facilitada per l’Ajuntament, mentre hi trobin menjar i aigua, és previst que s’hi quedin i no serà fins que acabin els recursos que cercaran entorns més apropiats per viure. Se’n diu instint de supervivència.

Tal com corroboren les imatges facilitades recentment a aquest diari per un veí de l’entorn de la Fàbrica Nova, els dos cabirols encara hi viuen. Hi van arribar ara fa un any, fet que va generar força expectació entre els veïns de l’entorn quan els van descobrir davant de casa seva, i entre la ciutadania en general. Segons van explicar aleshores els Agents Rurals, tot feia pensar que procedien de la zona del riu. Per part seva, fonts del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat van constatar que no era habitual que penetressin tant en la trama urbana. Tanmateix, van preferir no fer conjectures sobre el motiu.

Quan ho va saber, l’Ajuntament es va posar en contacte amb els Agents Rurals, que van valorar que podia ser més perjudicial per als animals intentar capturar-los, la qual cosa podia implicar provocar-los ferides sense voler, que no pas deixar-los voltant per l’antic complex fabril, on, ara per ara, no hi ha activitat i tenen disponibilitat d’aliment i, amb les darreres pluges, aigua de sobres, tal com demostren el vídeo i les fotos fetes per un veí de la zona, on es pot veure un generós toll d’aigua.

Mentre són dins la Fàbrica Nova, les fonts del consistori informen que se’n fa un seguiment especialitzat a través del control periòdic dels Agents Rurals.

Els darrers anys, la població de cabirols, i de cèrvids en general, ha augmentat de forma considerable arreu de Catalunya, així com la de porcs senglars, dels quals, a Manresa, també se’n veuen exemplars tot sovint al voltant del riu.

