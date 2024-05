L’Ajuntament de Manresa admet una situació "crítica" de massificació a escoles i instituts

La protesta de institut Pius Font i Quer ha servit per fer aflorar la situació "crítica" a centres escolars de Manresa, tant de Primària com de Secundària, i que caldrien cinc edificis nous per redreçar-la, segons el regidor d’Educació, Pol Huguet.

Va explicar al ple municipal que Manresa està creixent "de cop, des de fa uns quants anys, sobretot amb famílies d’adults joves amb fills".

Va dir que «construir edificis, com sabem, no és gens fàcil ni barat ni ràpid i els infants s’han d’escolaritzar sí o sí quan arriben. No podem esperar 6 anys a escolaritzar-los».

Centre a centre

Huguet va fer un repàs «de la situació complicada que tenim» i va detallar que l’institut de Cal Gravat està pensat per 3 línies i té a primer, segon, tercer i quart d’ESO 4.

Va dir que l’institut Guillem Catà és de 2 línies i en té 3 a primer, 2 a segon, 3 a tercer i 3 a quart; el Lacetània és de 3 línies i en té 3, 4, 4, 3, respectivament; el Peguera, 3 línies i en té 4, 5, 4, 5; al Pius Font i Quer, 3 línies i en té 4, 5, 4, 5. El Manresa Sis, 2 línies i en té 2, 2, 2 «i no hi caben allà on són i van a fer classe a un centre cívic del Xup», va dir.

Segons el regidor d’Educació, aquesta és la situació de Manresa, «tenim un col·lapse, una situació crítica a la ciutat sencera i no només a Secundària, sinó als molts bolets que tenim a Primària».

Problemes assegurats

I va passar a especificar-los: «tres a l’Institut Escola Manresa, a quart, a cinquè i sisè a quatre escoles més». Uns bolets que «per tant, arribaran a l’ESO d’aquí uns quants anys, el que vol dir que «tenim problemes assegurats pels propers tres o quatre anys».

Huguet va explicar que va anar a la conselleria d’Educació acompanyat de l’alcalde Marc Aloy «amb un dossier amb les dades per avalar la situació de col·lapse i la necessitat de més equipaments. Ens convindrien cinc edificis nous entre Primària i Secundària i fa anys que no se’n construeix cap. Per tant, tenim una situació complexa de la qual en som molt conscients».

Segons va dir, en aquesta reunió es va acordar tirar endavant una escola Valldaura de dues línies i no d’una com fins ara, perquè això ens ha de permetre fer uns canvis que facin possible «segurament a mitjà termini buidar alguna escola o reconvertir-la en institut o aprofitar edificis per altres coses. Però, com deia, primària també està col·lapsada».

Va aclarir que la ràtio de les aules fa anys que no canvia, ja que «s’utilitzen per fer classe aules que abans es podien dedicar a anglès o desdoblaments i que ara estan plenes de grups-classe, cosa que és, evidentment, un problema».