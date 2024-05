Adeu a 'La ruleta de la suerte' tal com la coneixem: el programa introduirà aquests nous canvis

'La ruleta de la suerte' es prepara per a un canvi radical a la seva imatge. El programa presentat per Jorge Fernández pretén fer una sèrie de modificacions per començar una nova etapa. El concurs televisiu compleix 18 anys a Antena 3 aquesta temporada.

Quins són els canvis?

Al món televisiu, la velocitat marca el nostre dia a dia. Les noves tecnologies fan que millorin la decoració, la il·luminació o els platós televisius. Per exemple, Antena 3 va ser la pionera per introduir un plató virtual per explicar les notícies als seus informatius. Ara ha tocat el torn a "La ruleta de la suerte".

Tal com anuncia el presentador a xarxes socials, la productora del programa pretén dur a terme un nou plató i decoració: "Doncs així estem a tan sols una setmaneta de gravar" expressa Jorge Fernández.

Al vídeo s'aprecia com els operaris treballen de valent a set dies per començar els nous enregistraments de cara a l'estiu. Pel que fa a les novetats no han revelat si hi haurà noves proves o una dinàmica diferent, però sí que sabem que hi haurà un plató amb una decoració totalment diferent.

"La ruleta de la suerte", el concurs presentat per Jorge Fernández i Laura Moure, vol fer aquest canvi d'imatge sent líder d'audiència. Segons informa Antena 3, aquest dimarts 14 de maig les dades van assolir la seva emissió més vista en més d'un any: 3,2 milions d'espectadors únics i 1.616.000 seguidors de mitjana. A més, va aconseguir un 21,5% de quota; superant en més de 10 punts el seu competidor directe, i és líder indiscutible.