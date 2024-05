El nou dispositiu obligatori que hauràs de dur al cotxe a partir de juliol

La DGT cada vegada s'està posant més dura i és que, per tal de poder garantir la seguretat en la carretera, cal anar modificant i ampliant la normativa al respecte. En aquest cas, t'explicarem el dispositiu que hauràs de portar al teu vehicle a partir del mes de juliol.

Amb l'entrada en vigor de la Llei de trànsit el 2022 s'estan exigint als vehicles certes tecnologies per intentar garantir la seguretat al volant. Una de les que entrarà en vigor el mes de juliol vinent seran els EDR.

Tots els vehicles que es matriculin a Espanya a partir del mes de juliol hauran d'estar proveïts de l'EDR (Event Data Recorder o Registrador de Dades d'Esdeveniments), una espècie de caixa negra que portaran els vehicles.

La caixa negra ajudarà a saber què ha passat quan hi hagi un accident / freepik

Aquest dispositiu anirà recopilant informació del vehicle i els ocupants, registrant i emmagatzemant les dades perquè, en cas d'accident, es pugui conèixer què ha passat abans, durant i després i, s'enregistraran els 30 segons previs i els 5 posteriors.

Aquest mecanisme registrarà 15 variables com són: velocitat del vehicle, frenada, revolucions motor, força de l'impacte frontal i lateral, moviments de direcció, posició accelerador, funcionament de sistemes de seguretat com els coixins de seguretat, cinturons o determinats assistents, que permetran conèixer amb més exactitud les causes de l'accident.

L'EDR no gravarà ni imatges, ni àudio. Només recollirà les dades relatives a aquests factors i anirà col·locada a la centraleta dels vehicles, que es troba en la majoria dels casos sota el seient del conductor.