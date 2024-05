Manresa superarà el llindar dels cent policies locals amb la incorporació de 23 agents més

Manresa incorporarà 23 nous agents de la Policia Local - 11 de forma immediata i 12 en els pròxims mesos - i crearà una unitat de delinqüència urbana per reforçar la presència del cos al carrer. Es tracta del reforç més important dels últims 15 anys que permetrà dotar la ciutat d'uns 110 policies, una xifra que no s'assolia des de fa dues dècades a causa de les reduccions en les taxes de reposició de personal i les amortitzacions en les jubilacions. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha explicat que l'objectiu és combatre qüestions com la delinqüència infantil, les agressions sexuals o la sensació d'inseguretat entre la ciutadania. "No ens podem permetre que ningú tingui por de passejar pel carrer".

En la presentació d'una bateria de mesures per millorar la seguretat, Aloy ha destacat que el govern és conscient que la inseguretat és un dels temes que més preocupen entre els ciutadans i ha assegurat que el seu compromís és "destinar els reforços necessaris a la Policia Local". En aquest sentit, ha explicat que "tants anys obligats a amortitzar places han provocat que tinguem un cos més petit que fa vint anys quan érem 10.000 habitants menys" i és per aquesta raó que ara pensen que el reforç "ajudarà a afrontar molt millor els reptes de la ciutat", tenint en compte que, segons el darrer padró, ja se superen els 80.000 habitants i la realitat social és molt més complexa.

De fet, l'alcalde ha fet una radiografia de la situació actual en matèria de seguretat i ha reconegut que "tenim un problema amb grups de joves, escolaritzats i que van a l'institut, que utilitzen la violència gairebé com una manera de viure". És una de les qüestions que preocupa i que des de l'Ajuntament es vol intentar prevenir, així com les agressions sexuals, "que han crescut moltíssim en els darrers anys i hem d'estar preparats per fer-hi front". D'altra banda, l'alcalde també ha fet esment dels problemes relacionats amb l'incivisme com el consum d'alcohol a la via pública o les baralles que es produeixen enmig del carrer i que sovint "reforcen aquesta sensació d'inseguretat que hem d'aconseguir reduir".

Tanmateix, ha recordat que la taxa de criminalitat de Manresa se situa catorze punts per sota de la mitjana catalana, tot i que els fets delictius augmenten any rere any. Les darreres dades del Ministeri de l'Interior espanyol indiquen que a Manresa la criminalitat ha crescut un 8,7 durant el 2023 respecte a l'any interior, amb un increment dels furts i dels robatoris en establiments i un descens dels robatoris amb força en domicilis.

Es crea una unitat de delinqüència urbana

A banda del reforç d'efectius policials, el govern municipal ha anunciat que es crearà una unitat de delinqüència urbana amb tres agents que treballaran de paisà i de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra, a partir d'aquest estiu. El regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, que també ha estat present en la presentació, juntament amb l'inspector en cap de la Policia Local, Miquel Martínez, ha explicat que aquests agents treballaran sobretot des de la comissaria de proximitat, que es posarà en marxa al llarg del mes de juny, per prevenir la violència al carrer, especialment entre els joves, i fer campanyes preventives als centres de secundària.

Manresa tornarà a tenir un gos policia

Entre les diferents mesures per fer front a la inseguretat, també hi ha la recuperació del gos policia, que Manresa ja havia tingut. Valentí ha explicat que el gos anirà acompanyat d'un agent encarregat de tenir-ne cura i que l'objectiu és que actuïn com un binomi en la vigilància a peu de carrer. També ha ressaltat que quan es facin sessions de pedagogia amb infants i joves "el gos podrà ajudar a entendre millor com es treballa des de la policia".

D'altra banda, també s'instal·laran 11 càmeres noves, fet que permetrà arribar a les 25 càmeres en total a la ciutat. A més, es contractarà un servei de dron per a determinades situacions d'emergència o actes multitudinaris.