Jutgen un bagenc acusat d'abusar sexualment de la filla de sis anys de la seva parella

Un bagenc s'enfronta a una condemna de sis anys de presó acusat d'abusar de la filla de sis anys de la seva parella. L'home compartia domicili amb la víctima i aprofitava els moments que es quedaven sols per fer-li tocaments. La Fiscalia l'acusa d'un delicte continuat d'abusos sexuals a una menor per uns fets que van tenir lloc durant el 2022. El cas es jutjarà el pròxim 22 de maig a la secció vintena de l'Audiència de Barcelona.

El fiscal assenyala que l'acusat convivia amb la seva parella en un domicili de Manresa i, amb ells, vivia la filla d'ella, una nena de sis anys. Segons l'escrit d'acusació, en els moments que la mare era fora, "l'home aprofitava per entrar a la seva habitació, li baixava les calces, ell es treia els calçotets i es posava sobre d'ella per fer-li tocaments". L'acusat va abusar de la menor almenys en dues ocasions, una el 17 de setembre del 2022 a les 12 de la nit i l'altra en una data que la víctima no ha pogut determinar. L'home, sense antecedents penals, tenia 38 anys en el moment que van tenir lloc els fets.

La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte continuat d'abusos sexuals a una menor de 16 anys i demana per a l'acusat una pena de sis anys de presó amb l'accessòria inhabilitació del dret de sufragi passiu durant el temps de condemna i la inhabilitació especial per a qualsevol professió o ofici que comporti contacte regular o directe amb menors d'edat durant dotze anys. També sol·licita la mesura de llibertat vigilada per un període de sis anys i demana que assumeixi els costos del judici.

Per a la sessió oral que se celebrarà el 22 de maig a l'Audiència de Barcelona, es proposa l'interrogatori a l'acusat i als testimonis citats en el judici i l'aportació de documentació com a proves dels fets com l'informe mèdic d'urgències o les gravacions que provarien la seva presumpta autoria dels abusos.

Subscriu-te per seguir llegint