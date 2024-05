15 plans que no t'has de perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central

Vols sortir de casa, però no saps què fer? Nosaltres et donem una llista de 15 'imprescindibles per fer aquest cap de setmana a la Catalunya centra.

ARGENÇOLA

Festa major: Dissabte, de 20 a 21 h, al nucli de Castellnou entre Súria i Balsareny, ball amb l’aerodance de Joan Morera. A les 21.30 h, hamburguesada. A les 22.30 h, actuació de Lo Pau de Ponts. Diumenge, a les 8 h, caminada popular. 8 km. Preu: 6 euros amb esmorzar inclòs. A les 9 h, esmorzar de pagès. A partir de les 10 h, 4a fira artesana, 3a trobada de cotxes RC Crawler inflable i llits elàstics gratuïts per a la canalla. A les 13 h, a l’església de Santa Margarida, missa solemne. A les 13.45 h, aperitiu popular. A les 14.15 h, dinar de festa major. Preu: 20 euros, anticipat; i 22 euros el mateix dia. Reserves: 93 869 52 94. a les 18 h, ball amb Lucky Luck.

AVIÀ

Festa Major de Graugés: Divendres, a les 21 h, davant del Llac Petit, encesa del foc de Sant Isidre amb castell de focs acompanyat de la colla de Diables Esclata Aglans. Coca i xocolata per a tothom. Dissabte, a les 17 h, jocs tradicionals per a totes les edats amb la companyia de jocs l’Anònima. A les 21 h, a la carpa, sopar de duro. Cal haver fet reserva. A les 22.30 h, quina. A les 00.30 h, DJ Destor. Diumenge, a les 11 h, missa major cantada per la Coral Santa Maria d’Avià. A continuació, al local social i cultural, vermut i inauguració de l’exposició Graugés temps de poesia i paisatge, amb recital de Toni Gol. A les 18 h, ball de gala a càrrec d’Acordies Duet.

BERGA

Patum de la Pietat : Divendres , a les 20 h, cercavila pels carrers del barri amb la xaranga Entrompats Band, obsequiant els veïns amb tandes de Patum. Dissabte , de 10 a 13 h, jocs al carrer amb la companyia de jocs L’Anònima. A les 19 h, Patum infantil del carrer amb música en directe, amb la xaranga Entromptats Band. Diumenge , a les 8 h, se sortirà de la plaça de la Pietat per anar a esporgar timons i plantes aromàtiques a Tagastet. A les 9.30 h, despertada general amb repicada de campanes. A les 10 h, esmorzar popular amb tastets, botifarres i cansalada. A les 12 h, Patum de lluïment amb música en directe. A les 18 h, repartiment de distincions honorífiques a les persones que han ajudat en les festes durant molts anys i repartiment dels premis del concurs de dibuix. A les 18.30 h, tandes de Patum completa amb plens i tirabols amb música en directe de la xaranga Entromptas Band.

La Patum tot l'any: Dissabte, a les 10 h, al convent de Sant Francesc, taller infantil de carotes de la Patum, a càrrec d'Angelina Vilella. Activitat organitzada pel Museu Comarcal de Berga i inclosa en els actes del Dia Internacional dels Museus. Reserves: 93 821 13 84 o aj022.ofturisme@ajberga.cat.

CAL ROSAL

3a Que rebenti la Baells: Diumenge, de 12 a 21 h, al centre de cultura Konvent, fira de vins naturals i de mínima intervenció amb la participació de més de 30 productors. Propostes gastronòmiques de La Lluna Foodtruck, Cardinale, Casa Madriles, i El Llepadits. Les degustacions de menjar, altres productes de bar i el concert (diumenge, a les 18 h, organitzat per Espurnes Barroques) tenen un cost a part. Organització: Konvent, Victòria Vins Gironella i Corpus Berga.

CABRIANES

Festes de primavera: Dissabte, de 10 a 13 h, Clean Up Day al voltant del pont de l’eix. Hi haurà esmorzar per a tothom. a les 19.30 h, al Centru, concert Estimar, a càrrec de Manel camp. Entrades: 10 euros, anticipades. Reserves a cabrianes@cabrianes.org. Diumenge, a les 10 h, missa. A les 10.45 h, a l’església, concert del cor Lerània. A les 12 h, a la plaça del Centru, vermut popular. A les 18 h, al Centru, espectacle La cançó de les mentides, a càrrec de la companyia de teatre Paranys. 5 euros.

CASTELL DE L’ARENY

Fira de Sant Isidre: Diumenge, a les 9.30 h, pasejada vegetal a càrrec de Rural salut. A les 11 h, missa i cant coral amb la Coral Estel de Gironella. A les 11.30 h, taller Fem el nostre remei natural, a càrrec de Cabanya Boscana. Activitats gratuïtes. Hi haurà parades de productes artesans.

CASTELLBELL I EL VILAR

Resistents: Dissabte, de 10 a 21 h, al nucli del Vilar, obertura del punt d’informació, de l’espai Petits Resistents, del mercat, dels oficis i de la taverna. De 10.30 a 13.30 h, taller Petits Resistents. A les 11, 16 i 19 h, Mansuet Boxó, heroi o bandit?, recreació històrica. De 16.30 a 20 h, taller Petits Resistents. De 22 a 23 h, Els records de les pedres, espectacle nocturn. A les 01 h, tancament de la Taverna del Sometent. Diumenge, de 10 a 21 h, al nucli del Vilar, obertura del punt d’informació, de l’espai Petits Resistents, del mercat, dels oficis i de la taverna. De 10.30 a 13.30 h, taller Petits Resistents. A les 11, 13 i 17 h, Mansuet Boxó, heroi o bandit?, recreació històrica. De 16.30 a 19 h, taller Petits Resistents. A les 19 h, tancament de la Taverna del Sometent.

IGUALADA

Festa de l’Arbre de Maig: Dissabte, al matí, s’anirà buscar l’arbre, anomenat Maio, a un bosc proper a Igualada. Cap a les 12.30 h, arribada a la plaça Pius XII on es farà la plantada. A les 14 h, dinar popular. Tiquets: 10 euros, que es vendran a la mateixa plaça. A les 17 h, concurs de grimpaires. Per acabar, concert amb el grup de música Argelagues.

LLÍVIA

Festa del Castell: Diumenge , a les 12 h, a la sala del teatre, commemoració de la Carta de Poblament, amb la representació dels alumnes de l’escola Jaume I. A les 14 h, al poliesportiu, dinar popular. Organització: Associació de Veïns de l’Enclau, escola Jaume I de Llívia i Ajuntament de Llívia.

Festa de Gorguja: Dilluns, a les 12 h, a l'ermita Cal Travis, missa. A les 12.45 h, davant de l'ermita, vermut popular i sardanes amb música enregistrada.

MAIANS

Festa major: Dissabte, a les 16 h, tarda de futbol: Casma Team Jr i Casma Team. A les 18 h, al centre, berenar. A les 21.30 h, al Centre, sopar de festa major. Cal haver fet reserva. A les 23 h, nit de màgia amb l’espectacle Monopoli de Màgic Pol. Entrada gratuïta. A les 00 h, Nit jove amb Dj Seregala i presentació de l’himne Casma Team amb 6can3lika9. Diumenge, a les 10.45 h, missa i concert amb la Coral Flor de Boix. D’11 a 14 h, a la plaça de l‘Era, 7a Fira d’emprenedors organitzada per Cooperativa Recigrup de Maians. A les 18 h, a la plaça de l’Era, jocs de taula en família. Organització: Centre Agrícol Recreatiu de Maians.

MASQUEFA

Festa major petita de Sant Isidre: Divendres, a les 17 h, a la plaça Josep Maria Vila, taller exprés de sardanes. A les 18 h, a la biblioteca, Cafès amb història: Sant Isidre llaurador, patró els pagesos masquefins (125 anys de la primera festa documentada), a càrrec de l’historiador local Xavier Pérez. A les 18.30 h, a la plaça Josep Maria Vila, animació infantil: Que peti la plaça, amb la companyia Xip Xap. A les 21.30 h, correfoc de la colla infantil de Diables de Masquefa. A les 22 h, a la plaça Josep Maria Vila, tradicional sopar de faves. Preu: 9 euros. Tot seguit, lliurament de les Faves d’Argent 2024. A les 23.15 h, havaneres amb el grup Xató i rom cremat. De 01 a 05 h, Chiken House Party. Dissabte, d’11 a 14 h, a la plaça Josep Maria Vila, taller de circ i malabars. A les 12.30 h, taller de ball de bastons. A les 17 h, a la Fàbrica Rogelio Rojo, plantada de gegants de la 37a trobada de Gegants de Masquefa. A les 17.30 h, al jardí de l’Àngel Matas de Cal Tabola, concentració de e la 3a Trobada de Ball de Bastons de Masquefa. A les 17.45 h, a la Fàbrica Rogelio rojo, estrena del nou gegantonet. A les 18 h, inici de la passejada de gegants i bastoners. A les 19 h, a la plaça de la Vila, mostra de balls de gegants. A les 19.30 h, a la plaça Josep Mari Vila, exhibició de balls de bastons. A les 21.45 h, a la plaça de la vila, parlaments de Llucifer i Diablesa amb motiu del 30è aniversari de la Colla de Diables. A les 22 h, a la plaça de la Vila, carretillada de la Colla de Diables de Masquefa. A les 22 h, a la Fàbrica Rogelio Rojo, ball amb l’orquestra Metropol i el tradicional Ball de la Garlanda. A les 22.45 h, recorregut de La Nit del Willy, amb la xaranga Bandsonats. De 23.30 a 01.30 h, a la plaça Josep Maria Vila, concert de versions D-Covers. De 02 a 05 h, festa Flaix FM, amb Miquel González i Jaume Riu. Diumenge, a les 9 h, excursió popular i inclusiva pels voltants de Masquefa, amb sortia des del parc de la Font del Roure. De 10 a 12 h, a la sala l’Aglà de l’Alzinar, 3r Concurs de trencaclosques de Sant Isidre. De 10.30 a 14 h, als jardins del CTC, parc infantil amb inflables. A les 11 h, a la parròquia de Sant Pere, eucaristia amb els cants de La Coraleta. Seguidament, ofrena floral a Sant Isidre i actuació del Ball de Bastons i els Gegants. A les 12.30 h, a la plaça Josep Maria Vila, vermut musical de combos i el grup Jóvenes. A les 18 h, a la Fàbrica Rogelio rojo, concert Dones de sal, de Neus Mar. A les 19 h, a la plaça Josep Maria Vila, espectacle familiar amb Pep Callau i els Pepsicolen. A les 20 h, comiat de festa amb la sirena de la Fàbrica.

PUIG-REIG

Festa major: Divendres, a les 17 h, al pavelló, torneig de volei, ping-pong i berenar. A les 20.30 h, a l’envelat 2.0, pregó a càrrec del Pubillatge de Puig-reig. Seguidament, amb inici davant de Coreus, correfoc infantil i correfoc pels carrers del poble a càrrec dels Diables del Clot de l’Infern. A les 00 h, a l’envelat 2.0, concert jove amb La tropical, Dj Arzzett i Dj Simmon. Dissabte, a les 9.30 h, al local de Cal Pons, trobada d’ocellaires. A les 10 h, a la Sala, obertura de l’exposició de pintura, fotografia i ceràmica. A les 11.30 h, a l’envelat 2.0, concert infantil amb Ambauka. A les 12 h, a la Sala, inauguració de l’exposició col·lectiva de pintors locals. A les 16 h, a la piscina, torneig de botifarra. A les 16 h, a l’espai Pump Track, crono PumpTrack: competicions amb bicicleta i patinet. A les 18 h, a la Sala, 45è concurs de fotografia i entrega de premis CquiEFoto. A les 19 h, al pavelló, concert Emociona’t amb la SCCC: Himnes del cor, a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. Entrades: 20 euros. A la venda al web de l’Ajuntament. A les 20 h, a l’envelat 2.0, sopar de brasa i concert de jazz amb Llobregat Jazz Quartet. A les 00 h, a l’envelat 2.0, concert de versions Els 80. a les 02 h, concert de tribut Mama Mia. A les 04 h, Dj Weah. Diumenge, a les 10 h, joc d’escapada Missió espacial, al carrer per a tothom. Inscripcions al 607 194 416 (WhatsApp). A les 11 h, al parc de la Riera, inauguració del Monument a la vida, un regal de l’artista Raül Caro de Pedres amb Ànima. A les 12.30 h, a l’envelat, concert vermut amb l’Escola Municipal de Música. A les 18 h, al pavelló, espectacle Bona gent, a càrrec de Quim Masferrer. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a ta quilla. A la venda al web de l’Ajuntament. A les 20.30 h, a l’envelat 2.0, bikinada popular amb Trending Covers i Dj.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Gitanes: Dissabte, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, ballada popular de Gitanes infantil i juvenil, amb el grup convidat: Grup infantil i grallers de la Colla de Gitanes de Castelldefels. A continuació, sopar gitanero a la fresca i ballada jove nocturna (de 13 a 30 anys). Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, ballada popular de Gitanes amb l’acompanyament de la Cobla Ciutat de Terrassa. Organització: Associació de Balladors de Gitanes.

SOLSONA

Aplec de la partida de Santa Llúcia: Dissabte, a les 17 h, missa. En sortir, coca i barreja per a tothom. Diumenge, a les 18 h, ball amenitzat per Marc Anglarill. Es farà un sorteig. Actes gratuïts. En cas de pluja el ball es traslladarà a la pista coberta del Pi de Sant Just.

SÚRIA