Els consells per aconseguir que el gos ens doni la pota

Les nostres mascotes requereixen certes cures. Una d'elles és cuidar la seva salut mental. Per a fer-ho, només necessitem donar-los amor, cobrir les seves necessitats bàsiques i ajudar-los amb exercicis mentals. Aquests últims són molt útils per reforçar la seva intel·ligència i mantenir-los ocupats i no avorrits. És important mantenir un llaç afectiu amb les nostres mascotes i fer jocs d'intel·ligència amb ells, ens serà de gran ajuda. En aquest article, aprendreu com ensenyar al vostre gos a donar-vos la pota. Sembla difícil, oi? Doncs només necessites conèixer aquests trucs, una mica de paciència i dedicació.

Educar el teu gos des de cadell perquè aprengui les normes bàsiques i tingui un bon comportament d'adult és fonamental. Però a part d'ensenyar-li ordres bàsiques, pots intentar que aprengui alguna cosa senzilla com “donar la pota”. Aquests exercicis són una forma divertida d'ensenyar el gos a ser obedient i que el gos aprengui a associar moviments i senyals.

Ensenyar aquests trucs per a gossos és, i ha de ser, una experiència positiva per al teu pelut. Per això, és fonamental que practiquis els trucs pas a pas i tinguis paciència amb el teu millor amic pelut. Ja que, de vegades cal una mica de temps perquè el gos entengui el que vols. Però com aconseguir que el teu gos et doni la pota? Us mostrem els passos que heu de seguir, basats en l'acció-recompensa i repetir fins que el gos aprengui el joc i l'associació.

Durada de l'entrenament de trucs per a gossos

Has de tenir en compte que cada sessió ha de tenir una durada d'entre cinc i deu minuts, si excedeixes aquest temps és possible que el gos s'aclapari, cosa que complicaria el procés d'ensenyament. A més, és recomanable que facis entre dues i tres sessions cada dia.

Com ensenyar el meu gos a donar la pota?

Els premis són els teus millors aliats per ensenyar trucs al teu gos. Fes servir un premi petit per a gossos, amb això aconseguiràs que mantingui la seva atenció en tu i en el punt que tu vols: la mà. A més a més , el teu gos sabrà que si és obedient tindrà la seva recompensa.

Espera que es calmi. Pot ser que el teu gos es posi ansiós en veure que li donaràs un premi, és possible que bordi o doni voltes. Com la teva mascota es troba en aquest estat de nerviosisme, iniciar el procés d'aprenentatge seria contraproduent. Has de premiar la tranquil·litat i la calma. Per això, tanca el premi amb el puny de la mà i espera, fins que no estigui quiet i assegut no segueixis amb el joc.

Comença tu el moviment. Has de mostrar al teu gos què és el que vols que faci, així que amb el palmell de la mà aixeca una de les potes i pronuncia alt i clar l'ordre "dona'm la pota" o simplement "pota".

Repetir, repetir i repetir. Has de fer el procés fins que el teu gos et doni la pota per si mateix quan diguis l'ordre. En aquest moment, li has de donar el premi, felicitar-lo i tornar a començar.

Una altra opció és que amaguis la recompensa a la teva mà i la posis a prop. El teu gos intentarà accedir a la llaminadura i és molt probable que utilitzi les potes per a això. Si posa la pota sobre la mà on tens la llaminadura, li dones la recompensa mentre pronuncies amb claredat l'ordre "dona'm la pota". Després d'un temps la teva mascota haurà interioritzat aquest exercici i et donarà la pota dreta i esquerra quan li posis el palmell de la mà.