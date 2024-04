12è Concurs de relats de Regió7: Amor en temps de sequera

La dotzena edició del Concurs de relats breus de Regió7 obre aquest dimarts, diada de Sant Jordi, el termini per presentar obres, que enguany han de narrar una història on el protagonisme recaigui en l'amor en temps de sequera. El millor text rebrà un premi de 200 euros, el segon guanyarà 150 euros i, el tercer, 100 euros. A més, deu joves il·lustradors de la Catalunya central convertiran les deu obres finalistes en dibuixos que es podran veure exposades en una mostra itinerant.

Amb el patrocini de l'Ajuntament de Manresa, el certamen literari de Regió7 manté el seu objectiu de fomentar les ganes d'escriure en català entre els lectors. Per aquest motiu, per dotzè any consecutiu es llança un repte: escriure una història original en llengua catalana i, de com a màxim, 1.500 caràcters de llargada (espais inclosos).

Els relats es poden fer arribar a aquest diari fins al diumenge 12 de maig. S'ha de fer a través d'aquesta mateixa pàgina (utilitzant el formulari de la part inferior) i en un format Word o similar, que permeti l'edició dels textos (no en PDF).

10 obres finalistes, totes amb premi

Seguint la mateixa dinàmica que en les darreres edicions, d'entre tots els relats presentats, la redacció de Regió7 seleccionarà deu obres que seran considerades finalistes i que tindran totes elles, un petit lot de llibres de premi. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística, i quedaran eliminats automàticament els relats que superin els 1.500 caràcters, espais inclosos, o es presentin en un format no vàlid. El resultat d'aquest primer cribratge es donarà a conèixer a partir de la setmana del 20 al 26 de maig.

D'entre els deu textos finalistes, un jurat de primer nivell, format per escriptors, persones relacionades amb el món literari i representants de Regió7 seran els encarregats d'escollir les tres obres guanyadores, que seran publicades en les edicions de paper i digital de Regió7. Els membres del jurat s'anunciaran en els pròxims dies. El veredicte final es farà públic durant la primera quinzena de juny.

L’any passat, en l’onzena edició, la proposta del concurs va ser reescriure la llegenda de Sant Jordi, però amb un canvi, que el cavaller havia d’acabar salvant el drac. S’hi van presentar 52 obres i la vencedora va ser Bloop, del manresà Xevi Olivé. Teresina Fons es va endur el segon premi i Aoi Martínez, el tercer.

Els premis:

Primer premi: 200 euros, una subscripció digital anual a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i un petit lot de llibres.

Segon premi: 150 euros, una subscripció digital anual a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres.

Tercer premi: 100 euros, una subscripció digital anual a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres.

Set finalistes restants: un petit lot de llibres.

Relats convertits en dibuixos

A banda del vessant literari, el Concurs de relats breus de Regió7 recupera aquest 2024 la col·laboració amb joves artistes de la Catalunya central que ja es va viure en les edicions del 2021 i el 2022 i que permetrà que deu il·lustradors s’inspirin en els deu textos finalistes per crear dibuixos. Els treballs resultants es podran veure en una exposició itinerant que farà parada en diferents equipaments culturals de la capital del Bages.

A més de l'Ajuntament de Manresa, també col·laboren amb el 12è Concurs de relats breus de Regió7 Llibres Parcir i Alba Editorial.