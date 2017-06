«Els clubs estan fent bé la feina i els equipaments estan a ple rendiment»

Jordi Serracanta, regidor d´Esports de l´Ajuntament de Manresa, és el màxim responsable del jurat de la Nit de l´Esportista fa balanç de com

es troba l´esport manresà i de quines mancances té de cara al futur

Quina salut té l´esport manresà?

Aquests dos darrers anys he fet reunions amb tots els clubs i els he conegut de prop. He de dir que està creixent la pràctica esportiva entre els nens i les nenes en la majoria de disciplines. Un bon símptoma d´això és que hi ha més demanda d´horaris per utilitzar les instal·lacions municipals. En general, les entitats estan fent bé la seva feina i els equipaments es troben a ple rendiment. Això també ens obliga a repensar nous espais. Un és a llarg termini, el de la Fàbrica Nova i la possibilitat d´encabir-hi un pavelló com és previst en el pla general. A més a més, a curt termini cal donar viabilitat a espais que ja existeixen i que no són de titularitat municipal com ara els instituts Lluís de Peguera i Lacetània. Per això, cal una millora d´aquestes instal·lacions, un aspecte en què estem treballant.

Això vol dir que els clubs són vius?

Les entitats estan creixent molt, no n´hi cap que flaquegi. El futbol i el bàsquet sempre funcionen, però esports com el beisbol o el rugbi estan a l´alça, també el CN Minorisa ha agafat una gran embranzida, l´escola de l´Egiba i un llarg etcètera. També estem aconseguint que les franges horàries d´utilització de les instal·lacions esportives tirin avall a les tardes gràcies a les activitats que fan joves que estudien sobretot ESO.

En què ha pogut ajudar l´Ajuntament?

Dins dels programes municipals hi ha el de l´esport a la carta. Amb la col·laboració de diferents clubs, uns vuit, ofereixen, en horari lectiu, la seva especialitat a les escoles. I això funciona, és un model que interessa. També hi ha el programa de la natació a l´escola, en el qual prenen part totes les escoles de primària de Manresa. Uns 1.600 escolars han pogut fer un trimestre de cursets en totes les piscines, les municipals, la de l´Ateneu, la del Gimbe i la del Duo, sempre per proximitat. També ajudem les entitats en la formació de temes de legislació, com els afecten les noves lleis que van sortint.

A banda de donar viabilitat al Lluís de Peguera i el Lacetània, quines millores d´equipaments es preveuen per a aquest 2017?

Per a aquest any és prevista la creació d´una pista de vòlei platja al Congost valorada en 50.000 euros; a la sala Andreu Vivó, al Vell Congost, es millorarà la climatització per valor de 65.000 euros; i s´asfaltaran els accessos al Nou Congost [camp de futbol] destinant-s´hi 90.000 euros.

I la gespa artificial per als camps de futbol?

També enguany tancarem el projecte per instal·lar la gespa artificial al camp de la Mion el proper any 2018. També es faran projectes executius per a la resta de camps, el de les Cots, la Balconada i el PI Puig. Aquest, però, ja no es duran a terme fins al proper mandat, com també la remodelació de la pista pista sintètica de les pistes d´atletisme, el parquet del Nou Congost i la gespa artificial del Nou Estadi. O sigui, tot això, del 1019 enllà.

Per què s´ha escollit primer el camp de la Pirinaica per instal·lar-hi la gespa artificial?

Havíem de prioritzar un camp i ho hem fet per motius objectius, per nombre d´equips, per quants nens hi ha al barri, etc, i segons això el de la Pirinaica era el prioritari. Així ho hem fet saber a la resta d´entitats.

Darrerament s´està parlant de problemes al CE Minorisa?

El president Ramon Cirera ens va comentar que no podia dedicar-se a l´entitat, i agraïm la feina feta. Hem treballat per buscar solucions conjuntament amb el CE Manresa i l´Associació de Veïns de la Font dels Capellans i de la Sagrada Família. Teníem clar que el camp de les Cots no podia quedar sense tenir cap usuari i sense esportistes. L´acord ara ja està tancat.

Hi ha lloc per a l´esport inclusiu?

Aquesta és una de les potes estratègiques. Per primer cop es donaran beques a aquells esportistes que no tenen recursos per practicar esport. Les subvencions les entregarem a les entitats i clubs segons un avaluació dels serveis socials. La idea és donar 100 beques del 50% del cost de cada esportista.

Manresa és una capital esportiva?

Precisament treballem en la capitalitat de Manresa perquè l´esport ens fa més capital. Al llarg de l´any s´organitzen a la nostra ciutat uns 65 esdeveniments esportius i això també ho ha de veure el sector hoteler, perquè amb això generem una important activitat econòmica. En aquest sentit, treballem tu a tu amb els clubs perquè aquests no s´aturin; els intentem empènyer i donar tot tipus de facilitats. No estem parlar potser de grans esdeveniments però sí d´organitzacions prou destacades.

La regidoria d´Esports disposa de subvencions per als clubs?

Cada any tenim 30.000 euros per ajudar les entitats en els seus projectes. També hem de tenir en compte que els clubs no paguen res per la utilització de les instal·lacions municipals. Aquest model també funciona.

I l´ICL Manresa?

El bàsquet d´elit és un element de promoció de la ciutat però que no depèn de la regidoria d´Esports. És un tema complex, però és clar que no estem contents de com ha anat la temporada esportivament. Una altra cosa és la viabilitat econòmico-financera, que cada cop és més difícil. Encara hi ha molts interrogants. Cal que el club s´identifiqui amb la ciutat, que hi hagi una bona química. L´afició, aquesta temporada passada, ha estat de deu.