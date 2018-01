VÍDEO: Serge Ibaka, expulsat després d'acabar a cops de puny amb un rival

L'exjugador del Bàsquet Manresa Serge Ibaka, actualment als Toronto Raptors de la NBA, és conegut a la lliga nord-americana pel seu fort temperament. Aquesta passada matinada n'ha donat una nova mostra després d'acabar a cops de puny contra l'ala dels Miami Heat James Johson.

Al minut 4 del tercer quart del partit que la franquícia canadenca ha acabat perdent per un sol punt (90-89), Ibaka i Johnson s'han enganxat en una disputa per la posició que ha acabat amb l'hispanocongolès aixecant el colze més del compte, fet al que el jugador dels Heat ha respost amb un cop de puny ràpidament replicat per Ibaka. La cosa no ha arribat a més ja que ràpidament els dos jugdors han sigut separats pels seus companys d'equip, tot i que han sigut expulsats del partit.

Aquesta és la cinquena expulsió d'Ibaka en la seva carrera a la NBA i la segona per una agressió d'aquest tipus, després que el març de l'any passat protagonitzés una baralla amb el pivot dels Chicago Bulls Robin Lopez que va acabar amb tots dos jugadors a la dutxa abans d'hora.