La representació russa als Jocs de Pyeongchang, que no pot lluir cap símbol del seu país per la sanció per dopatge d'estat del COI, va viure ahir el primer doblet la competició que s'acaba demà. La jove de 15 anys Alina Zagítova (dreta) va guanyar l'or i la seva compatriota Eugenia Medvedeva (esquerra) va ser plata en patinatge artístic. El tercer lloc va ser per a la canadenca Kaetlyn Osmond. Els esportistes russos tenen un or, cinc plates i vuit bronzes.