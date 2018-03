Rafa Martínez no evita la derrota del València i l'Andorra es consolida vuitè

El València Basket, segon en solitari a l'inici de la jornada, va caure a la tercera posició amb la seva derrota davant el Gran Canària (87-78). El santpedorenc Rafa Martínez, màxim anotador del seu equip amb 14 punts, no va evitar l'ensopegada dels taronja, que veuen com el Barça i el Baskonia, que va derrotar el Saragossa per 74-98, l'atrapen a la classificació. Tots tres equips tenen un balanç de 14-7 i són a cinc triomfs del líder Reial Madrid (19-2).

Per la seva part, el MoraBanc Andorra de Joan Peñarroya consolida la vuitena posició amb un triomf vital davant un rival directe, l'Iberostar Tenerife (69-78). Els andorrans, que encadenen cinc victòries seguides, tenen un partit de marge precisament sobre el Tenerife i dos respecte a l'Obradoiro, que perd pistonada per ser als play-off després de perdre amb el Fuenlabrada (78-81).

Amb un balanç de 12-9, l'An-dorra continua a prop dels equips que el precedeixen a la taula, amb un triomf més: el Fuenlabrada, el Gran Canària i l'Unicaja, que va superar l'Estudiantes per 57-72.

Al fons de la classificació, el Divinas Seguros Joventut és cuer en solitari amb un balanç de 4-17 després de la seva derrota amb el Betis (86-81), que va sumar el cinquè triomf del curs. Els verd-i-negres continuen a dos partits de la salvació gràcies a les ensopegades del Burgos davant el Reial Madrid (96-81) i del Bilbao a casa amb el Gipuzkoa (71-74).