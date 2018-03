Jornada rodona per als equips sènior del Manresa RC en els darrers partits

Els equips sènior del Manresa Rugby Club van fer ple en els últims partits disputats, un bon rendiment que es va estendre a la majoriadels conjunts de base, que també van assolir victòries.

Així, el sènior masculí va derrotar per un concloent 64-19 el Sant Cugat B, amb la qual cosa van aconseguir la tercera victòria a la Divisió d'Honor Catalana, malgrat que ja no pot accedir als play-off. Un assaig a l'inici va marcar el ritme i també van ser importants els bons contactes a la línia de tres quarts, amb bons suports de la davantera en diverses fases del joc que trencaven la defensa rival. El Sant Cugat va anotar abans del descans, però l'avantatge bagenc era insuperable.

L'equip B, per la seva banda, va derrotar el Santa Coloma 77-21 en un partit que tampoc no va tenir color i en què van arribar dos assajos just després de l'inici. A la segona part es va lesionar el talonador del Santa Coloma, fet que va afavorir els locals, que van guanyar algunes melés. A més, els visitants només van disposar de tretze jugadors per acabar el partit.

Per la seva banda, l'equip femení va guanyar a domicili 10-54 al camp del CRS Granoellers en un amistós en què el Manresa va mostrar força i va posar en pràctica tots els avenços de les darreres setmanes. La bona entesa entre la línia i la davantera, i la velocitat del seu joc va permetre anar sumant assajos, tot i alguns problemes amb la defensa.



Dues victòries més

El cap de setmana encara es van registrar dos triomfs més del conjunt anomenat Catalunya Central. En la categoria sub-18, derrota clara per 38-0 contra el Port Dara, un conjunt irlandès femení. Els tres assaigs de l'inici van establir una bona diferència i, tot i que les irlandeses van prémer les dents en defensa, no van poder evitar que augmentés la distància.

També va guanyar el conjunt sub-16 per 65-7 sobre el Terrassa, en un duel en què el prioritari era millorar la defensa davant d'un rival que ja havien superat la setmana anterior. I així va ser.

La derrota va ser per a l'equip sub-14, que va caure 60-29 a Sant Boi. També hi va haver jornada de l'escola, en una trobada amb els equips del Vic, el Torroella de Montgrí i el Granollers.