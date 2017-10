el futur de la ràdio

La història de Ràdio Berga ha viscut aquesta setmana un nou capítol que pot ser determinant per al seu futur a mitjà termini. El de la presa de control per part del consistori del local i del servei municipal que des del 2006 ha gestionat l'empresa concessionària Bífidus Produccions, creada al seu dia per treballadors de l'antiga emissora privada del mateix nom perquè la ciutat continués tenint ràdio. Les emissions -musicals des del juliol del 2016-, aturades des del març per una avaria, s'han reprès des del 30 de setembre. Ara, el futur passa per la voluntat manifestada pel govern de la CUP de posar a concurs la part de programació que li pertoca. En les darreres tres dècades, Berga ha tingut una ràdio de proximitat i de qualitat, reconeguda i premiada, vertebradora, de la qual s'ha pogut sentir orgullosa, que no ha tingut res a envejar d'altres ràdios de ciutats més grans. El govern berguedà haurà d'actuar tenint-ho present per garantir un servei de ràdio públic que mantingui els estàndards assolits fins ara.