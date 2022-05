El ministeri de Transports licita l'estudi informatiu de millora de la capacitat i intermodalitat de la estació de Martorell

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha licitat el contracte de serveis per a la redacció de l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat de la línia R4 de Rodalies de Barcelona al tram Martorell-Nus de Castellbisbal. També s'hi inclou un estudi informatiu de millora de la capacitat i la intermodalitat de l'estació de Martorell. El pressupost de licitació ascendeix a 1.223.915 euros i properament es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El tram entre Martorell i Castellbisbal forma part tant de l'itinerari de mercaderies del Corredor Mediterrani, on actualment s'hi estan duent a terme les obres d'implantació del tercer carril per adaptar-lo a ample estàndard, com de la línia R4 del nucli de Barcelona. A l'estudi d'alternatives es requerirà, per una banda, analitzar la situació de saturació de la línia i, de l'altra, plantejar-hi solucions.

A la zona de l'estació de Martorell, l'anàlisi d'alternatives a fer dins de l'estudi informatiu contemplarà l'anàlisi funcional i l'esquema de vies de l'estació de viatgers, així com l'edifici central, per tal que les solucions proposades "permetin satisfer les necessitats de transport actuals i futures racionalitzant les inversions", segons han explicat fonts del ministeri.

Les alternatives plantejades en aquest estudi informatiu seran desenvolupades amb el detall necessari perquè els documents generats puguin servir de base als processos d'informació pública i d'audiència a les administracions (o informació oficial) establerts a la Llei del Sector Ferroviari i el Reglament del Sector Ferroviari, així com a la legislació ambiental vigent

El contracte inclourà la prestació de serveis d'enginyeria (consultoria i assistència) per a la realització dels tràmits d'informació esmentats pública i audiència a les administracions, anàlisi d'al·legacions i obtenció, si escau, de la Declaració d'Impacte Ambiental, fins a la aprovació definitiva de l'estudi informatiu.

Ambdues actuacions "responen als objectius de l´Estratègia de Mobilitat Sostenible, Segura i Connectada 2030", segons fonts ministerials, i "donen resposta a les necessitats de mobilitat quotidiana dels ciutadans mitjançant modes de transport sostenibles, des del punt de vista social, econòmic i mediambiental".