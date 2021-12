A Llívia l’any 2021 es recordarà per la polèmica sobre l’arribada massiva de multes de trànsit generades pel radar de velocitat que l’Ajuntament va instal·lar a l’entrada del poble. Un grup de veïns van convocar talls de carretera els dissabtes a la tarda des del mes de juny per protestar contra el radar de l’entrada del municipi.

Des de que el consistori va posar el radar, que limita la velocitat del tram a 50 km/h, i el mateix consistori avisés que passats uns primers mesos es començaria a sancionar l’excés de velocitat, els veïns de Llívia i la Cerdanya afectats asseguren haver rebut al voltant de 9.000 sancions. Els veïns van sustentar les queixes en la posició del radar, just on acaba la trama urbana de carrers i cases i direccionat cap a la sortida en sentit Puigcerdà perquè, segons van remarcar, tenia un únic objectiu recaptatori. D’altra banda, també van al·legar que les multes arribessin de cop, no donant l’oportunitat als infractors a conduir amb més cura de no superar els límits de velocitat. Alguns afectats van assegurar haver rebut més d’una desena de multes. Per la seva banda, l’Ajuntament va argumentar motius de seguretat en la carretera que creua la vila i que la mesura havia estat aprovada pel ple municipal sense el volt contrari de l’oposició. Posteriorment el mateix consistori va anunciar que ha obert una taula de treball amb Foment per canviar de lloc el radar. Els veïns finalment van desconvocar les manifestacions en considerar que el radar ja no feia fotografies, fet que l’Ajuntament no va confirmar.