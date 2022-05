Navàs celebra amb èxit la 90a Fira de la Primavera amb una forta aposta pel comerç local

La Fira de la Primavera de Navàs va celebrar aquest cap de setmana la seva 90a edició en plena normalitat després del parèntesi degut a la pandèmia. El 2020 no es va poder realitzar i l’any passat es va fer sense parades ni atraccions.

Enguany el tradicional certamen va estar dedicat en major part a potenciar i promocionar el comerç local, així com també les empreses i entitats navassenques per «donar-los protagonisme i rellevància per les dificultats que hagin pogut tenir per la pandèmia», va explicar Uriel Montesinos, regidor de Promoció Econòmica, Medi Ambient, Consum i Salut Pública de l’Ajuntament de Navàs.

Montesinos va afegir que la Fira de la Primavera es va iniciar l’any 1933 «per reclam de l’Associació de Comerciants del poble», i que al llarg dels anys ha anat evolucionant, però sense perdre l’esperit de ser «una fira amb productes multisectorials i amb sobirania alimentària per diversificar i diferenciar».

Més enllà de la fira comercial, que diumenge va reunir 36 establiments i el sector de l’automoció i la maquinària agrícola al llarg del passeig de Ramon Vall, el certamen també va tenir lloc per a la cultura popular.

Així doncs, dissabte es va celebrar una trobada gegantera amb motiu del 40è aniversari del Genís i l’Eulàlia, una de les dues parelles de gegants de Navàs, el concert de Jo Jet i Maria Ribot i exhibicions de gimnàstica artística a càrrec de l’equip de competició Fit Kid Navàs. També va haver-hi espai per als més petits amb les atraccions situades al passeig de Circumval·lació i una exposició que va recollir els cartells que han anunciat la fira des de l’any 1967 fins a l’actualitat.

Aquest any, el Centre Enoturístic del Pla de Bages, ubicat a l’antic escorxador de Navàs, va agafar protagonisme amb diverses activitats, com el tast de vins i cerveses, la mostra de l’exposició Quan les cases feien olor de vi i amb una jornada de portes obertes.

Comerciants consultats per aquest diari es mostraven contents de poder tornar a celebrar amb normalitat la Fira de la Primavera perquè atreu un gran nombre de visitants i és una oportunitat per donar-se a conèixer i vendre els seus productes. A més, si es té en compte que aquest any el certamen va girar entorn del comerç local, molts estaven convençuts que els beneficis serien millors perquè estaven situats al lloc exacte de la fira i els visitants hi passaven per davant.