Súria aspira a un ajut dels fons europeus de mig milió per al centre de dia

L’Ajuntament de Súria ha sol·licitat un ajut de 508.825 euros dels fons europeus Next Generation per destinar-los a la construcció del centre de dia per a la gent gran que el govern municipal (PSG i GIIS) vol impulsar a a l’espai que ocupava l’edifici de Cal Pau, recentment enderrocat.

La petició s’ha fet a través del departament de Drets Humans de la Generalitat amb l’objectiu d’afrontar el projecte amb el màxim finançament extern possible i deslliurar l’Ajuntament «d’uns diners que podrà destinar altres necessitats», apunta l’alcalde, Albert Coberó. De fet, no s’espera una resposta fins d’aquí a uns mesos, però confia que serà favorable, ni que sigui amb una part dels diners, perquè entén que el projecte que es vol fer a Súria s’ajusta a la línia a què van destinats aquests ajuts, pensats per a residències i centres de dia.

El projecte de Súria s’estima en 1.433.152 euros, i el mig milió provinent dels Next Generation suposarien una injecció important per al que es presenta com a la inversió social més gran realitzada en la història recent de Súria, segons apunten fonts municipals. De moment, el municipi ja té lligats 234.812 euros provinents de la Diputació de Barcelona, amb qui manté converses per a l’obtenció de 200.000 euros més que l’alcalde també veu factibles d’obtenir. Tot plegat, sumaria 943.638 euros, que suposen el 65,84 % de la inversió necessària per a la construcció del Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural per a la Gent Gran (SAIAR), que és com es coneix tècnicament l’equipament que es vol impulsar des del govern. Això deixaria la part restant que l’Ajuntament hauria de finançar amb fons propis en 489.514 euros.

L’alcalde ha explicat que si no s’aconseguís cap dels ajuts encara pendents de lligar, econòmicament el projecte podria tirar igualment endavant perquè ja hi ha creada una partida pressupostària per fer-ho, i que permetria cobrir la totalitat del cost del SAIAR. De fet, un lot (que suposa tot l’import) va destinat pròpiament al SAIAR, i la resta, de menys de 200.000 euros, s’inclou en un segon lot que serviria per adequar una àrea de les dependències municipals des d’on es gestionarien serveis com l’atenció domiciliària. Tanmateix, són lots d’un mateix projecte que es licitarien conjuntament, explica l’alcalde.

Diners per a un projecte incert

Si econòmicament s’estan fent passos per poder fer realitat el projecte del SAIAR, no està clar que políticament acabi prosperant a curt termini. De fet, l’alcalde hi confia poc, i segons diu ell mateix, «tot pinta que arribarem a les eleccions amb tot aturat».

I és que, com ja ha anat explicant aquest diari, el govern del PSC i el GIIS, que està en minoria després de l’escissió ara fa un any d’un regidor del GIIS que ha passat com a no adscrit, s’ha quedat sol en la defensa del SAIAR. Ell mateix, i també ERC i Junts, en qüestionen la necessitat, i l’altre grup a l’oposició (aiS), la ubicació a l’espai de Cal Pau, i tots ells demanen repensar la proposta. Aquest context fa difícil que prosperi un projecte que el govern va poder aprovar inicialment quan encara tenia majoria. Però «ara queda l’aprovació definitiva», diu Coberó, i lamenta que es puguin perdre diners per la falta d’entesa. Assegura que com a mínim es perdrien els que hi ha lligats amb la Diputació.