La Fira de la Coca i el Mató fa de Monistrol aparador comarcal

La 28a edició de la Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat reuneix aquest cap de setmana 5 parades de coca i 6 de mató al centre del municipi, totes de la comarca.

A més a més, aquest any s’han recuperat les parades d’alimentació i artesania que havien desaparegut en les dues edicions anteriors per les restriccions sanitàries.

Durant la inauguració oficial de la fira, l’alcalde, Joan Miguel Rodríguez, va lamentar que gairebé cap dels comerços locals tingui un lloc al certamen. «Fa vint-i-vuit anys va començar tot això perquè les botigues del poble es volien apropar a la gent, ara això gairebé ja no passa, i han de venir d’altres pobles», exposava Rodríguez.

Una de les parades locals de coca és la de l’Espiga de Montserrat, amb la botiga situada al carrer Sant Pere. Segons la seva propietària, Neus Clarasó, des del forn estan molt il·lusionats de ser a la fira i poder «retrobar la gent de Monistrol i donar-nos a conèixer entre els forasters».

La parada de la coca de Montserrat que es ven a la botiga del monestir, regentada per Cristina Rico, va ser una de les més concorregudes durant el matí d’ahir. Segons Rico, és una coca única que només es fa allà i que atreu locals però també turistes.

Pel que fa al mató, també n’hi ha un que és característic de Montserrat. Segons el dependent de la parada de Can Florí, Roger Costa, és un mató que té uns processos d’elaboració molt diferents de la majoria. A la mateixa parada hi venen formatges de la formatgeria Ca la Pruvi, de Marganell, fet que, segons els propietaris, «atrau més gent per la varietat de productes».