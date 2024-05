El jutge condemna Busa a pagar més de 100.000 euros per deutes a les treballadores

El jutge del jutjat social número 1 de Manresa ha emès set sentències en què condemna la berguedana Confeccions Busa SL a pagar a set treballadores un total de 101.271,24 euros per deutes salarials. Les sentències «confirmen les relacions laborals de totes les treballadores i tot i no reconèixer les hores extres sí reconeix que treballaven a jornada complerta (una només en mitja jornada). Les sentències reconeixen també que mai van fer cap dia de vacances», apunta la CGT del Berguedà, que va interposar les demandes.

A partir d’ara, diu el sindicat, comencen els tràmits perquè puguin cobrar del Fons de Garantia Salarial (FOGASA) els deutes de l’empresa i puguin tramitar els seus papers per arrelament laboral. «També es faran els tràmits amb la Inspecció de treball per tal que es cotitzi a la seguretat social el temps treballat», diu el sindicat. L’empresa ja va ser multada per Inspecció de Treball a pagar 105.138,74 euros per donar feina a cinc treballadores estrangeres sense la corresponent autorització administrativa. Les treballadores no disposaven d’autorització de residència ni de treball a Espanya. El sindicat espera ara que es fixi la data del judici penal contra Iliana Casals Carreras, la gerent de Confeccions Busa, per un delicte d’explotació de persones.

Segons les sentències, a les quals ha tingut accés aquest diari, les set treballadores (queda per resoldre el cas d’una vuitena) haurien estat treballant per a Confeccions Busa SL almenys en un període comprès entre l’estiu del 2021 i la tardor del 2022, «mitjançant un contracte de treball concertat verbalment per indefinit a jornada completa, amb categoria professional d’especialista en confecció tèxtil», una tasca que segons conveni requeria un salari de 1.220,66 euros amb prorateig de pagues extraordinàries (611 euros en el cas de la treballadora que hauria estat treballant a mitja jornada). L’empresa «tot i tenir la treballadores prestant serveis no va concertar per escrit un contracte de treball ni va donar d’alta a la Seguretat Social» les empleades. Iliana Casals Carreras va reconèixer durant el judici la relació laboral amb les treballadores entre els anys 2018 i 2022, si bé es va oposar a la reclamació de salaris.

El jutge dona per acreditada l’existència de relació laboral, i les circumstàncies laborals, salari, categoria i antiguitat «es dedueixen de l’interrogatori de l’administradora de Confeccions Busa SL i de les actuacions inspectores». Amb tot, el jutge desestima la demanda en la reclamació d’hores extres per falta de proves.

La CGT del Berguedà va denunciar Busa per presumpte explotació laboral per part de la propietària. El sindicat hauria tingut constància de la situació laboral que patien vuit treballadores marroquines sense papers, que treballaven per a Confeccions Busa cosint peces de roba en un local del barri vell de Berga i ho feien amb «un tracte d’esclavatge», segons Josep Cara, secretari general de la CGT del Berguedà, que va detallar a aquest diari que que les dones feien «jornades llarguíssimes, pràcticament sense descans i amb sous ridículs d’uns 150 euros al mes». «La propietària es creia amb el dret de fer-los netejar el cotxe o el pis dels sogres», va explicar el responsable sindical.