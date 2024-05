Territori comença a construir el nou tercer carril de la C-55 a Castellbell

El Departament de Territori ha posat en marxa les obres de construcció a la C-55 del carril d’avançament que s’ha projectat al seu pas per Castellbell i el Vilar. Treballs que coincidiran amb els que també s’han iniciat (tot i que ara mateix estan parades per un problema administratiu) per convertir igualment en tercer carril el d’incorporació de Sant Vicenç cap a Castellgalí.

Des de la matinada de diumenge a dilluns ja és ben visible la presència de tanques de formigó i de cons que fan ara més estreta la calçada per delimitar la zona de treball, des del viaducte de la riera de Marganell fins poc abans del túnel de Bogunyà, una zona on ara hi ha dos carrils en sentit Manresa i un en sentit Barcelona. Les obres consistiran principalment en la construcció d'un nou carril, en direcció Barcelona, per afavorir les condicions de circulació en un tram d'1,5 quilòmetres.

L'obra que ara s'inicia s'emmarca en el conjunt de mesures que el Govern està desenvolupant en els últims anys per millorar la mobilitat viària al Bages. A banda de la construcció del nou carril, els treballs també contemplen altres actuacions de seguretat viària en altres punts de la carretera, a Monistrol de Montserrat.

El que s’ha projectat en aquesta intervenció és construir un nou carril per facilitar els avançaments en sentit Barcelona, de manera que en una part d’aquest recorregut hi haurà un doble vial per sentit. Això fa que el projecte prevegi instal·lar una barrera de formigó de separació entre els dos sentits de la circulació per evitar xocs frontals, que s’afegirà als quilòmetres de recorregut d’aquest tram sud que ja tenen aquesta característica. Actualment, la separació està marcada només amb una franja doble i zebrada de pintura.

Cons disposats a la carretera abans del túnel de Bogunyà per les obres / MIREIA ARSO

El projecte inclou altres actuacions enfocades a la seguretat viària i la millora de l’accessibilitat en el tram que es pot considerar urbà al seu pas per Monistrol de Montserrat. La creació d’un vial per a vianants pavimentat en formigó, que es farà al costat de la carretera en sentit Manresa. Tindrà uns 500 metres de longitud i anirà des del pas inferior de vianants existent al costat del pont de Monistrol fins passat el centre escolar existent. Estarà separat de la carretera per una barrera de seguretat. També es preveu fer una reordenació de l’encreuament de la C-55 amb l’avinguda Germans la Salle de la travessera de Monistrol, amb el tancament de l’entrada des de la C-55 i la creació d’una sortida amb espai d’acceleració i una illeta pavimentada per ordenar els moviments.

Compensar una pèrdua

El cas és que aquesta intervenció vol compensar una pèrdua que es va produir cinc anys enrere quatre quilòmetres més avall, quan es va executar (entre el 2018 i el 2020) el projecte de millora del traçat que hi ha entre el nucli urbà de Monistrol i l’antiga Colònia Gomis (pocs abans de l’aeri). El fet és que en aquest tram ja executat el projecte que el 2017 es va aprovar i adjudicar preveia, a banda d’una millora integral, una ampliació de la calçada per guanyar l'espai necessari per fer-hi un carril d'avançament en sentit sud, d'un quilòmetre de longitud, a més d'instal·lar-hi també una mitjana de separació entre tots dos sentits. Després d'estar l'obra aturada durant prop d'un any (un cop ja s'havia fet una part de l'eixamplament), finalment es va enllestir a final del 2020, però la sorpresa va ser veure que el que havia de ser un segon carril cap a Barcelona havia quedat igualment en un de sol. A banda de l’ampliació global només hi va aparèixer de nou la mitjana de formigó.

L’octubre del 2020, a petició d’aquest diari, el llavors director d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, ja va avançar la voluntat de fer el nou carril entre l'accés a Castellbell i el Vilar i el túnel de Bogunyà, que inicialment no estava previst (és un tram que ja es va remodelar fa una dècada) per compensar aquella pèrdua.

Flores va explicar llavors que, efectivament, tal com es va fer públic l'octubre del 2017, quan es va anunciar projecte, la intenció del departament era crear un tram de 2+1 abans de la colònia Gomis (una zona complicada, situada entre un balç i el curs del Llobregat) i que el que s'havia previst era guanyar l'amplada necessària de calçada fent un voladís per damunt del pas del riu. Però, segons va precisar, a l'hora de materialitzar el projecte l'empresa adjudicatària va topar «amb un subsol molt inestable, que va obligar a descartar aquest voladís» i no va permetre crear l'amplada suficient, motiu pel qual també es va haver de deixar de banda el carril d'avançament que s'hi plantejava.

El departament, però, no volia renunciar a guanyar un nou tram de 2+1 que considera necessari en aquest sector entre Castellbell i l'aeri en sentit Barcelona, motiu pel qual ja a final del 2020 va iniciar el procediment per fer una obra annexa a la qual s'ha fet i habilitar-lo uns quatre quilòmetres més al nord. És, en part, el projecte que ara la Generalitat ha començat a fer realitat.

