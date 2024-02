La Generalitat comença a Sant Vicenç la primera peça del doble carril a la C-55 cap al nord

La Generalitat ha començat a construir la primera peça del que, en els pròxims anys, ha d’acabar sent a la carretera C-55 un 2+1 integral entre Sant Vicenç i Manresa. És a dir, un doble carril continu només per un costat, en aquest cas per al trànsit en sentit nord. A curt termini, però, aquest es limitarà a poc més d’un quilòmetre, que és el que aquesta setmana s’ha començat a executar. Es tracta de la materialització del projecte que, en realitat, el que farà és perllongar el que actualment és el carril d’acceleració i incorporació de Sant Vicenç a aquesta carretera en sentit Manresa.

Ja fa uns dies que hi ha instal·lat el cartell que anuncia l’execució de les obres, però no ha estat fins ara que operaris de l’empresa adjudicatària han començat a treballar. De moment, totalment a l’exterior de la via, tallant canyes i vegetació a l’espai que hi ha entre la carretera i el pas del riu Llobregat, que és per on s’haurà de fer l’eixamplament.

Tal com ja va explicar Regió7, es tracta d’un projecte que té un pressupost de 2,1 milions d’euros, que el Govern considera que contribuirà a millorar la fluïdesa del trànsit en aquest punt i que suposa la primera de les intervencions previstes al llarg d’aquest tram per acabar creant un doble carril continu en sentit nord fins a Manresa. Territori considera aquest, segons els seus registres, com el punt més crític d’un traçat globalment congestionat. Tram en el qual té detectades retencions gairebé diàries a primera hora del matí, a conseqüència de la incorporació de vehicles que surten de Sant Vicenç a una carretera que ja de per si va molt carregada.

Aquest projecte que ara s'executa forma part, com es deia, d'un que pla pretén millorar la funcionalitat de la C-55 en aquest entorn, on la carretera té un carril per sentit, amb la construcció d’un segon carril en sentit nord entre Sant Vicenç de Castellet i la ronda de Manresa i d’una variant de caràcter urbà per a reduir el trànsit de pas per l’actual travessera de Castellgalí. La primera peça d’aquesta intervenció és la que ara s’inicia i es preveu que els treballs comencin el primer trimestre de l’any vinent i tinguin una durada de cinc mesos. De moment, no s'ha concretat quin grau d'afectació directa en el trànsit tindrà la realització de les obres.

Per implantar el nou carril, s’ampliarà la plataforma de la carretera en sentit Manresa. Aquesta actuació comportarà la construcció d’una escullera per a protegir el terraplè de la carretera de possibles erosions i l’adequació de diversos elements de drenatge. A més, es complementarà amb la instal·lació de barreres de seguretat, senyalització i abalisament. Així mateix, inclourà la millora del ferm a Castellgalí, en el tram entre la rotonda que dona servei al polígon industrial Pla del Riu I i la rotonda d’encreuament de la C-55 i la BV-1229.

Fonts de Territori en destaquen que «en l’àmbit entre Castellbell i el Vilar i Manresa de la C-55, es produeixen episodis de congestió que es concentren principalment en el sentit nord de la carretera, entre la incorporació de la C-16 i l’inici de la travessera de Castellgalí, incloent-hi l’accés des de Sant Vicenç de Castellet». Segons els seus registres, l’hora punta correspon als matins laborables a partir de 3/4 de 8 del matí i es pot allargar fins a les 9. Els divendres a la tarda també s’observen retencions entre les 5 i les 7 de la tarda. Segons el mateix departament, en sentit sud, «les retencions són ocasionals i es produeixen a l’entrada de la travessera de Castellgalí».