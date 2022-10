El Baxi espera obrir una finestra perquè entri aire fresc a l'equip

La imatge que va donar el Baxi Manresa al final del partit que va perdre dissabte a casa contra el Río Breogán (70-106) obligarà a moviments per part del club. Més que la dura derrota, que també, el que va ferir va ser que els jugadors i la banqueta abaixessin els braços, encaixessin 41 punts en els deu minuts finals i perdessin el parcial per 19 punts de diferència. En l'arrencada del campionat, les baixes per diversos motius, lesions i la fugida de Justin Hamilton, el basquetbolista que més cobrava i que més va costar de portar, han condicionat els resultats a la lliga Endesa, on s'ha començat amb un preocupant balanç d'1-5. Vista la situació, el més normal és que s'aprofiti l'aturada de la competició de la setmana que ve pels partits internacionals classificatoris per al mundial 2023, les anomenades Finestres FIBA, per introduir aire fresc a la formació, sobretot en posicions interiors, que és on hi ha hagut el gran problema.

Dos fitxatges que es veuen necessaris

Davant del cas Hamilton, el Baxi no ha trobat alternatives al mercat. La setmana passada va incorporar el serbi Aleksandar Bursac, un pivot descartat pel Girona, però sembla que serà temporal. De fet, amb un sol entrenament amb l'equip, el de divendres, va entrar a la convocatòria contra els gallecs però no va actuar ni un segon, malgrat els problemes amb el joc interior de l'equip (es va perdre el rebot per 26-38, per exemple).

A part, segons diverses fonts com el periodista de DAZN Gerard Solé, el club estaria activant els mecanismes per tallar l'únic cinc pur que té ara en condicions, l'estatunidenc Marcus Lee. El jugador, que ja no va entrar amb bon peu a l'equip a la pretemporada, no ha mostrat les prestacions exigides, tot i una certa millora en termes numèrics en els últims partits. Dissabte, tot i anotar 12 punts, va ser un dels més assenyalats per la seva actitud i la seva baixa deixaria lliure una de les dues places de jugador estranger, que ara ocupen ell i l'insubstituïble Jerrick Harding.

Aquest no és l'únic problema a l'interior, ja que els dos basquetbolistes procedents de l'Andorra es troben lesionats o tocats. Tyson Pérez, després d'un any sense jugar, té restricció de minuts per la sinovitis que pateix al genoll operat i Babatunde Olumuyiwa arrossega una fasciïtis plantar. Va reaparèixer a Múrcia, però el mateix dia va recaure. En el cas del primer, està cedit pel club dels Pirineus, però ocupa una plaça de jugador de formació i la seva baixa podria generar problemes en aquest sentit perquè un altre dels de casa, Guillem Jou, encara no ha reaparegut, primer per la lesió al tendó d'Aquil·les i, després, per un problema muscular.

D'aquesta manera, l'únic pivot amb qui es compta al cent per cent és un Marcis Steinbergs que ha de fer més de cinc que de quatre, la seva posició real, un fet que paga per la falta de pes. Si es dona de baixa Lee es podria fitxar un pivot estranger, no només comunitari, però l'altre sí que ho hauria de ser. Un perfil molt aprofitable seria el de Luka Mitrovic, que va arribar en plena plaga de lesions en la primera temporada de Pedro Martínez d'aquesta última etapa (2019-20), un jugador amb talent i que podia combinar les posicions de quatre o de cinc. A més, el Baxi està llastat econòmicament després d'haver hagut de pagar 60.000 euros al València pels drets ACB de Hamilton i per la liquidació que ara hauria d'abonar a Lee.

Problemes a d'altres zones

Però les úniques dificultats no només arriben en les posicions de pivot. En les últimes setmanes n'hi ha hagut també en la de base. Des del començament, l'aposta va ser pels dos Danis, Pérez i García. Aquest segon s'ha perdut partits per lesió i el primer és un director de joc generador per als companys, que depèn molt del rendiment de tot l'engranatge. En aquest inici de temporada, les coses no han funcionat i se'n ressenteix la seva confiança en en tir, una variant del joc en què no és cap especialista. A la lliga ha encadenat, per exemple, un lamentable balanç de 4 de 24 en tirs de dos, de curta distància (16,7%).

Sense García, també es va provar Harding de base, però el màxim anotador de l'equip té molts problemes en el bot. A Múrcia, per exemple, va arribar a perdre vuit pilotes mentre les traslladava. Un recurs per sortir del pas és fer baixar la pilota a Brancou Badio, però tampoc no és l'ideal. Harding, segons va reconèixer el mateix Martínez, està assumint massa responsabilitat per la falta d'anotació dels companys i això facilita la feina dels altres equips. A més, el tirador, Bortolani, ha tingut problemes en un peu i, tot i la seva gran capacitat ofensiva, encara flaqueja en defensa.

Pel que fa als tresos, hauria de ser la posició més ben coberta. Però Vaulet ha de fer de quatre per tapar forats; Valtonen no pot rendir al cent per cent per problemes personals i, segurament per això, es va fitxar Adam Waczynski amb un contracte d'un mes. Jou està lesionat i encara sort de l'aparició estel·lar d'un Musa Sagnia a qui no es pot exigir més.

En definitiva, el Baxi visitarà dissabte el Fuenlabrada, un rival amb un triomf més, en una situació complicada, tant a la classificació, com mental. Caldrà veure si ja hi ha canvis aquesta setmana o s'espera a obrir la finestra (FIBA) perquè entri aire nou.