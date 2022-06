Firhàbitat 2022: Una cinquantena d'empreses del sector de la bioconstrucció i l'eficiència energètica es reuneixen a Avià

Mig centenar de professionals i empreses del sector de la bioconstrucció i l'eficiència energètica es reuneixen a Avià des d'aquest divendres i fins diumenge en el marc de la segona edició de Firhàbitat. Enguany el certamen creix en espai i expositors i també en activitats. Més de la meitat d'expositors repeteixen i se n'han sumat de nous provinents del Berguedà, però de la resta de Catalunya i l'Estat. En aquesta edició, les conferències i les taules rodones posaran especial èmfasi en com millorar els habitatges perquè siguin més saludables. Entre les activitats que es faran hi ha la demostració de tècniques constructives amb terra, un concurs de construcció ràpida amb fusta o una demostració de talla artística amb xerrac.

Firhàbitat torna a ser la seu de la trobada d'exalumnes i professors de l'Institut Espanyol de Baubiologie (IEB), entitat que col·labora amb la fira per portar al Berguedà formacions i ponents de referència i també serà escenari, per primer cop, de les Jornades de la Fusta Constructiva que organitza el Gremi de la Fusta i Moble de Catalunya.

El Manifest d'Avià pel compromís en la bioconstrucció i l'eficiència energètica

Aquest divendres en el marc de la fira s'ha presentat el Manifest d'Avià, un document que busca el compromís per la bioconstrucció i l'eficiència energètica. L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, l'Ajuntament d'Avià i l'Institut Español de Baubiologie han posat les bases d'aquest manifest que pretén generar consens entre administracions, empreses, associacions i particulars per desenvolupar un model d'actuacions que tingui present la bioconstrucció i l'eficiència energètica amb l'impuls, en mesura del que sigui possible, de diverses accions.

El manifest recull el compromís pel desenvolupament d'actuacions constructives i d'edificació on es tinguin en compte el model de la bioconstrucció, el foment de l'eficiència energètica, potenciar l'economia circular, col·locar la salut de les persones al centre, fomentar la col·laboració entre agents per desenvolupar estratègies en comú, o fomentar la formació relacionada amb aquests objectius, entre d'altres.