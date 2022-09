Mura acull el rodatge de «El mestre que va prometre el mar», de Patrícia Font

Els carrers de Mura s'han convertit en l'escenari de la pel·lícula El mestre que va prometre el mar, dirigida per Patrícia Font, guanyadora del Goya a millor curtmetratge per Un café para llevar. Des de la setmana passada i fins aquest dimarts la població bagenca acull el rodatge del llargmetratge protagonitzat per l'actriu Laia Costa (Polseres Vermelles; Cinco Lobitos) i Enric Auquer (Quien a hierro mata; Com si fos ahir), segons ha confirmat l'alcaldessa del municipi, Montserrat Playà, a Regió7.

En el repartiment del film, basat en la novel·la de Francesc Escribano i amb guió d'Albert Val, hi participen Luisa Gavasa (La novia; Incerta glòria), Ramón Agirre (La casa de papel; Handia), Milo Taboada (La isla de las mentiras; Fariña) i Alba Guilera (Zona de Caza; Losers). Per als enregistraments, la producció també compta amb la participació de veïns i veïnes de Mura, que s'han sumat a l'elenc del llargmetratge com a figurants. Una història marcada per la tragèdia La pel·lícula narra la vida d'Antoni Benaiges, un mestre que l'any 1935 va aconseguir una plaça a l'escola d'un petit poble de Burgos. Allà estableix una intensa relació amb els seus alumnes, un grup de nenes i nens d’entre sis i dotze anys, als quals fa una promesa: portar-los a veure el mar per primera vegada. Setanta-cinc anys després, la filla d’un d’aquells alumnes descobreix la meravellosa història que s’amaga rere aquella promesa incomplerta. Aquesta dona és l'Ariadna, qui després de trobar un misteriós quadern, decideix buscar al que va ser el mestre del seu avi, descobrint una història emocionant i marcada per la tragèdia. El mestre que va prometre el mar, és una producció de Minoria Absoluta, Lastor Media, Filmax i Mestres Films AIE. El llargmetratge també compta amb la participació de RTVE i TV3 i té el suport de l'ICAA i l'ICEC. Un cop acabat el rodatge, que ha tingut lloc a diverses localitzacions de la demarcació de Barcelona i a Briviesca (Burgos), Filmax s'encarregarà de distribuir el film a cinemes de tot l'Estat. El poble bagenc dels Goya En els darrers anys, Mura s'ha convertit en una població habituada a rodatges de gran renom. Entre les produccions que s'han enregistrat als carrers del municipi bagenc destaquen Pa negre, guardonada amb 9 premis Goya, i Bruc, nominat a 12 premis Gaudí. L'any 2012 la població va acollir el rodatge de la comèdia romàntica Tres bodas de más, protagonitzada per Inma Cuesta (Águila Roja, Primos) i Martiño Rivas. La pel·lícula va tenir una bona acollida entre el públic i va ser nominada a set premis Goya.