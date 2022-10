Deporvillage ven fins al 98% de les seves accions al grup ISRG

L’aliança Iberian Sports Retail Group –integrada per la britànica JDSports, l’alacantina Sprinter i la portuguesa SportZone–, ha adquirit el 98% de les accions de la companyia bagenca Deporvillage. El grup amplia així la seva participació a l’ecommerce, després que a mitjans de l’any passat s’anunciés la venda del 80 de l’empresa al grup. L’operació, de la qual no han transcendit les quantitats, es va tancar el passat divendres. Els dos socis fundadors de l’empresa de comercialització online de material esportiu, Xavier Pladellorens i Àngel Corcuera, mantindran el 2% de les accions. Amb la venda del 80% de l’empresa l’any passat, una operació que es va tancar per uns 175 milions d’euros, Pladellorens i Corcuera van mantenir el 20% restant.

Amb l’adquisició pràcticament total de la companyia, el CEO i cofundador Xavier Pladellorens deixa l’empresa després de 12 anys al capdavant del projecte, període en el qual al costat d’Ángel Corcuera ha aconseguit situar l’startup com un dels principals operadors en línia de material esportiu especialitzat a Europa. Amb la venda de Deporvillage a ISRG, el grup va esdevenir a més el líder multicanal de la venda de material esportiu al conjunt de la península ibèrica. Està previst que, en els pròxims mesos, Àngel Corcuera també abandoni la companyia. Pladellorens i Corcuera cedeixen la gestió de l’empresa als directius de l’alacantina Sprinter Amparo Cuerda i José Pérez-Milá.

«La vida són etapes i avui es tanca la més intensa i apassionant de la meva vida. Me n’emporto unes vivències que poc podia imaginar fa 12 anys quan vam fundar la companyia. Ara toca agafar-me un temps per pensar què fer en aquesta nova etapa, que espero que sigui també molt interessant», explica Xavier Pladellorens en un comunicat de Deporvillage. En declaracions a Regió7, el cofundador de l’exitós ecommerce assegura que la sortida de l’empresa «havia d’arribar en un moment o altre. I ho ha fet potser abans del que pensàvem». L’any passat, Pladellorens ja preveia que s’acabés completant la venda de la companyia al grup, però pronosticava que això «podria passar d’aquí a dos anys o deu». Al final ha estat poc més d’un any.

El juny d’enguany, l’e-commerce va completar el seu trasllat al polígon santfruitosenc del Grau. Les noves instal·lacions, de 2.600 metres quadrats, permeten encabir tot l’equip humà de Deporvillage, integrat per més de 140 persones. Deporvillage estava ubicada fins aleshores a l’edifici Impuls del Parc Tecnològic de la capital del Bages. L’empresa havia anunciat un any abans la seva intenció de traslladar-se a Sant Fruitós en no trobar a Manresa un equipament adequat a les seves necessitats i en no poder ampliar les seves instal·lacions de l’edifici municipal Impuls.

Deporvillage ha experimentat des del seu naixement el 2010 un creixement sostingut i ha batut rècords cada any, fins a assolir els 160 milions de facturació i els 2,5 milions de clients amb què va tancar el 2021. La seva plataforma, disponible en 6 idiomes, posseeix un catàleg de més de 100.000 articles de més de 680 marques i serveix comandes a més de 100 països, la qual cosa l’ha convertida en una referència internacional en equipament de running, esports outdoor i fitness.