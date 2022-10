Les famílies fundadores d’AUSA adquireixen el 100% de les accions de l’empresa

La manresana AUSA, fabricant de vehicles industrials compactes tot terreny, torna a ser 100% propietat de les famílies manresanes Perramon, Tachó i Vila que la van fundar el 1956 i que compartien, des del 2015 i fins a inicis de 2022, la propietat de l’empresa amb la família inversora Gracia, que en controlava el 32,6% de les accions. L’acord per a la recompra de les accions s’ha considerat positiu per les dues parts; d'una banda, les famílies fundadores recuperen el control total de la companyia, "la qual cosa significa assegurar la continuïtat de la mentalitat industrial que ha convertit AUSA en un fabricant global d’equips compactes tot terreny, amb una visió de perdurabilitat de l’empresa", expliquen fonts de la manresana.

D'altra banda, la família Gracia és un grup inversor que rota periòdicament les seves inversions quan n’han obtingut un rendiment determinat. En aquest cas, després de sis anys formant part de l’accionariat d’AUSA, expliquen fonts de l'empresa, "han assolit els seus objectius financers amb escreix".

Amb aquest moviment, l’estructura accionarial d’AUSA queda repartida així: Peholdi SL (família fundadora Perramon) reforça la seva posició d’accionista majoritari, condició que mai ha perdut, fins un 80%; Patrimonial Vila Tachó Holding SL (societat formada per les families fundadores Tachó i Vila) incrementa la seva posició fins un 18,7% i Maurici Morera Perramon creix fins l'1,3%. Els tres accionistes han augmentat proporcionalment la seva participació.

Ausa ja va estar participada entre el 1992 i començaments dels 2000 per una empresa de capital risc, ja que l'empresa manresana buscava llavors "un grup amb experiència internacional", expliquen fonts de l'empresa.

Actualment, AUSA està immers en un ambiciós pla estratègic d’expansió internacional que té com a objectiu doblar la seva facturació en cinc anys. La companyia preveu complir-lo enfocant-se en la gamma de vehicles industrials, la qual ha estat el core business de l’empresa des dels seus inicis, i incrementant la seva presència en mercats com Amèrica del Nord, Àsia-Pacífic i Europa Central, regions on actualment el fabricant manreà ja té presència i on pretén augmentar la seva penetració. Per fer front a aquest creixement internacional, AUSA va realitzar inversions de 12 milions d’euros per a la renovació dels seus models en el període 2016-2020 i actualment està invertint unes quantitats similars per actualitzar el seu catàleg de productes amb nous models elèctrics i dièsel.