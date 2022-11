«La reforma del RETA suposa canviar la mentalitat en el model de cotització»

El Congrés dels Diputats va convalidar el 26 de juliol passat el Reial Decret-llei 13/2022, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la seva protecció per cessament d’activitat. Aquest tipus de tramitació permet que els grups parlamentaris puguin introduir esmenes a un text que a Catalunya afecta més de mig milió de persones afilades a la Seguretat Social en aquest règim.

Elisabet Bach, presidenta d’Autònoms Pimec, sectorial de la patronal catalana, considera que la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) és un punt de partida i que comporta un canvi substancial en el model de cotització en els mecanismes de protecció social del col·lectiu.

Quins canvis implica la reforma?

És una reforma adreçada a la cotització dels autònoms, el RETA. Fins ara cada autònom podia triar quina base de cotització, i per tant quina quota pagava, i el 80% d’autònoms pagaven la mínima, 280, 295 euros, i ara la reforma comporta que la base, la quota, no serà de lliure elecció, sinó que serà en funció dels rendiments nets, i per tant pagaràs més de quota, o bé cotitzaràs una mica menys i per tant pagaràs menys de quota. La idea és que les persones amb ingressos més baixos tinguin una petita rebaixa respecte a la quota actual, que, com que són molta gent no es pot fer una rebaixa gran, i que les persones a qui va més bé l’activitat i tenen un millor resultat, tinguin més base i que aquest import, en lloc d’estar al voltant dels 280 euros, se situï entre els 400 i 500 euros quan parlem d’uns ingressos més alts, i passant per una franja de 300 a 350 euros. Fer una gradació segons els rendiments nets. El Ministeri ha publicat unes taules amb 13 trams, i a partir d’aquí mires els teus ingressos nets en quina franja estàs i tens una base mínima i una base màxima i llavors et tocarà pagar un import o un altre.

És el canvi més important?

Sí, perquè suposa un canvi de mentalitat. Fins ara la gent agafava un import i anava cotitzant no se’n preocupava més. Ara cada any has d’estar mirant com et va el negoci, has de fer el càlcul de quin punt estàs i durant l’any has d’anar controlant si realment els ingressos que tens estan dintre de la franja per la qual cotitzes. Si estàs per sobre, la Seguretat Social et tornarà diners i, si estàs per sota, quan presentis la Renda, que és quan ho poden comprovar, et dirà que ingressis la diferència. Per tant, és important que la gent durant l’any vagi fent aquesta comprovació i aquests ajustos perquè a final d’any no se li hagin de tornar diners i no hagi de pagar de més, ja que llavors la gent tindrà un càrrec que no s’espera, perquè li hagi d’arribar una carpeta dient has de pagar molt de quota o una que et digui et tornarem quota, perquè tardaran pràcticament deu mesos a tornar-l’hi. I això és un esforç d’avançar diners important si la diferència és gran.

Més novetats?

La reforma es vol fer amb una transició de tres anys i per tant les taules són progressives, és a dir, la gent que pagarà menys anirà pagant menys al llarg d’aquests tres anys, i la gent que anirà pagant per sobre d’aquest mínim també anirà pagant més segons els imports que donen les taules, dels anys 2023, 2024 i 2025. A partir del 2026 també s’espera tenir una normativa més clara per veure com s’han de fer els càlculs perquè no haguem d’estar cada any publicant unes taules i depenent del govern que hi hagi en aquell moment, de com pensi o de com vulgui platejar-ho. No deixa de ser un període transitori per anar valorant com va. A partir del 2026 hi podria haver coses més automàtiques.

Encara s’hi poden introduir canvis?

Sí, s’han d’anar validant coses i la idea és que s’hi puguin introduir canvis de millora. De fet, nosaltres, des d’Autònoms, hi ha una sèrie d’elements que reivindiquem ja ara perquè hi ha aspectes que no estan prou ben aconseguits. Com a novetat també hi ha que la normativa incorpora, per exemple, amb la situació generada per la pandèmia, en què els autònoms que van haver de parar la seva activitat pels tancaments i es van articular el que en deien un atur d’autònoms extraordinari, això ara també s’hi incorpora. En situacions en què l’autònom ha de cessar la seva activitat per causa major o per altres circumstàncies, com per exemple va ser el tema de La Palma, doncs ja no serà extraordinari perquè la llei ja ho incorporarà. L’altre canvi és quan algú muntava una activitat tenia una quota de 60 euros i s’anava incrementant gradualment cada sis mesos. Ara només hi haurà una quota única de 80 euros, que podrà seguir un segon any si es compleixen uns requisits, i després ja es paga el que et toqui.

I què reclama Autònoms Pimec?

Nosaltres fem bàsicament tres reclamacions, a part d’altres coses més petitones, com més de bonificacions. Una és que això sigui sobretot un punt de partida i que aquests tres anys realment serveixin per fer aquesta millora i aquesta revisió d’allò que funciona i allò que cal millorar. Però el que ara ja veiem que cal afinar és, per una banda, el sistema de càlcul perquè realment no depenguem d’unes taules que faci un govern que hi hagi en aquell moment; per una altra, que els socis societaris, és a dir, els socis que són d’una societat limitada, de petits empreses SL, en el seu sistema de càlcul no només hi posa la seva nòmina sinó ingressos que puguin venir de la societat, és a dir, dividends, interessos... i això pensem que desvirtua la relació perquè posa en desavantatge aquests socis autònoms respecte d’altres socis de les mateixes societats que no són autònoms, perquè uns tindran una major cost que els altres i per a nosaltres això és un greuge comparatiu.

I finalment, els terminis. Quan a tu et surt que has de pagar una diferència tens un mes per pagar però, en canvi, quan és la Seguretat Social que t’ha de tornar diners té de temps fins al maig de l’any següent. Hi una descompensació dels terminis en què s’ha de fer l’ingrés i els terminis que té la Seguretat Social per tornar-te’ls. I nosaltres demanem que això es compensi, que si tenim un mes, tots dos tinguem un mes. També hi altres coses de mes detall, com ara, cotitzacions de persones autònomes jubilades actives, ja que hi ha una cotització de solidaritat que demanem que es treguin, i bonificacions.